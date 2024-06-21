الجمعة 21 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

منصة «الأبوة الإيجابية» تواصل تعزيز الوعي الأسري والتماسك المجتمعي في أبوظبي

منصة «الأبوة الإيجابية» تواصل تعزيز الوعي الأسري والتماسك المجتمعي في أبوظبي
21 يونيو 2024 10:09

تواصل منصة «الأبوة الإيجابية» الرقمية التابعة لمؤسسة التنمية الأسرية جهودها لبناء أسرة واعية ومجتمع متماسك، من خلال توعية الوالدين وتثقيفهم وإكسابهم المعارف والمهارات اللازمة لتربية أبنائهم وبناء علاقات إيجابية معهم، لضمان نموهم السليم والمتوازن، والتوجيه الإيجابي لسلوكياتهم، ليتجاوزوا تحديات الحياة.

وتستهدف المنصة الرقمية الآباء والأمهات والقائمين على رعاية الأبناء المراهقين، حيث تتضمن جميع الجوانب المرتبطة بالتربية السليمة، ويشمل ذلك الجوانب الاجتماعية والنفسية والتعليمية، والدينية والإنفاق المالي والهوية الوطنية والعالم الرقمي.

أخبار ذات صلة
⁨«الرعاية الأسرية» تدمج مبادراتها المجتمعية تحت مظلة «أسرة واحدة»⁩
«حدد أدوارك الأسرية ومهامك الوظيفية» في ورش تدريبية بـ«التنمية الأسرية»

وشهدت منصة «الأبوة الإيجابية» إقبالاً من المهتمين وأفراد المجتمع، حتى بلغ عدد الزائرين للمنصة خلال الربع الأول من عام 2024، أكثر من 19,000 زائر، منهم أكثر من 10,000 مستفيد جديد.

وتركز منصة «الأبوة الإيجابية» على تعزيز البناء السليم للأسرة، وتمكين أفرادها من الحفاظ على علاقات متماسكة، وتعزيز الأمان والسعادة، والتنشئة السليمة والإيجابية للأبناء في مختلف مراحلهم العمرية، وترسيخ المفاهيم التي تقدّر دور الوالدين في حماية الأبناء ورعايتهم، فضلاً تعزيز الوعي المجتمعي بدور الوالدين في تنشئة الأبناء، للوصول إلى مجتمع أكثر استقراراً وتماسكاً وأماناً.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
التنمية الأسرية
الأبوة
التماسك الاجتماعي
التماسك الأسري
آخر الأخبار
قناع مطابق للمواصفات.. مبابي «على الدكة» أمام هولندا!
الرياضة
قناع مطابق للمواصفات.. مبابي «على الدكة» أمام هولندا!
اليوم 11:42
معدل «الأهداف الذاتية» في «يورو 2024» يُنذر بـ«القياسي»!
الرياضة
معدل «الأهداف الذاتية» في «يورو 2024» يُنذر بـ«القياسي»!
اليوم 11:30
توقيع مذكرة تفاهم بين "الرعاية الأسرية" و"الإمارات للتبرع بالدم"
علوم الدار
لتعزيز جودة الحياة.. تعاون بين "الرعاية الأسرية" و"الإمارات للتبرع بالدم"
اليوم 11:23
الإمارات تشارك في منتدى رؤساء المحاكم العليا لدول البريكس في روسيا
علوم الدار
الإمارات تشارك في منتدى رؤساء المحاكم العليا لدول البريكس في روسيا
اليوم 11:12
سعود بن صقر يستقبل السفير السعودي
الرياضة
حاكم رأس الخيمة يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الإمارات
اليوم 11:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©