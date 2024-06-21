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علوم الدار

لتعزيز جودة الحياة.. تعاون بين "الرعاية الأسرية" و"الإمارات للتبرع بالدم"

توقيع مذكرة تفاهم بين "الرعاية الأسرية" و"الإمارات للتبرع بالدم"
21 يونيو 2024 11:23

أعلنت هيئة الرعاية الأسرية اليوم، توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات للتبرع بالدم، بهدف تعزيز خدماتها، ونشر التوعية والمسؤولية المجتمعية بين مستفيدي الهيئة وأفراد المجتمع، بجانب إطلاق المبادرات الوطنية والأنشطة التطوعية لصالح المستفيدين من خدمات الهيئة.

وقالت الدكتورة بشرى الملا، مدير عام هيئة الرعاية الأسرية ، إن الشراكة مع جمعية الإمارات للتبرع بالدم تعكس جهود الهيئة في البحث عن سبل جديدة مبتكرة لتعزيز جودة حياة الأسر في إمارة أبوظبي، موضحة أن الهدف من هذا التعاون هو تشجيع المشاركة المجتمعية في المبادرات والبرامج الوطنية، كالحملات والفعاليات التطوعية وحملات التبرع بالدم.

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من جانبه، قال المستشار الدكتور علي أحمد الأنصاري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتبرع بالدم إن الهدف من هذا التعاون هو المشاركة البناءة الإيجابية في تعزيز صحة أفراد المجتمع.

المصدر: وام
التبرع بالدم
الرعاية الأسرية
تنمية المجتمع
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