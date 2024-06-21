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علوم الدار

"ديوا": تشغيل خزان مياه جديد في منطقة نخلي

"ديوا" تعلن تشغيل خزان مياه جديد بمنطقة نخلي
21 يونيو 2024 11:49

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" اليوم، عن تشغيل خزّان مياه في منطقة نخلي، وربطه بشبكة المياه في دبي، حيث تبلغ سعته 120 مليون جالون وبتكلفة 287.8 مليون درهم.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إن إنشاء خزان المياه في منطقة نخلي بسعة 120 مليون جالون، والخزانات الأخرى في الليسيلي، وحصيان، وحتا، يأتي في إطار استراتيجية الهيئة لرفع كفاءة واعتمادية شبكات المياه، ورفع كميات التدفق المائي، وزيادة المخزون الاحتياطي لتلبية الطلب المتزايد ومواكبة احتياجات التنمية المستدامة في دبي.

وتصل السعة التخزينية الحالية إلى 1001.3 مليون جالون، وستصل مع الانتهاء من مشروعات خزانات المياه إلى 1121.3 مليون جالون من المياه المحلاة.

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وتضاف هذه الخزانات إلى مشروع تخزين واسترجاع المياه المحلاة في أحواض المياه الجوفية، الذي انتهت الهيئة من تنفيذ مرحلته الأولى.

وسيتيح عند اكتماله بحلول عام 2025 تخزين 6000 مليون جالون واسترجاعها عند الحاجة، ما يجعله الأكبر من نوعه في العالم لتخزين مياه الشرب وتوفيرها في حالات الطوارئ.

وأوضح المهندس عبدالله عبيدالله، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع المياه والهندسة المدنية في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن مشروع خزان المياه في منطقة نخلي يعتمد أعلى المعايير العالمية.
 

المصدر: وام
سعيد محمد الطاير
هيئة كهرباء ومياه دبي
ديوا
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