طحنون بن زايد: تحية تقدير لكل أب اتبع نهج زايد في التربية

نشر سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، عبر حسابه على منصة «إكس» تدوينة في مناسبة عيد الأب، مرفقة بصورة مع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال سموه:"في مثل هذا اليوم، أستذكر الوالد زايد -رحمه الله- فهو الأساس الأول والنموذج الاستثنائي والقصة الخالدة لبناء العائلة والوطن ، لقد كان والداً ومعلماً وملهماً لنا جميعاً قبل أن يكون قائداً وحاكماً .. رحم الله الوالد زايد، وتحية تقدير لكل أب اتبع نهج زايد في التربية".