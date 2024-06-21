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علوم الدار

طحنون بن زايد: تحية تقدير لكل أب اتبع نهج زايد في التربية

طحنون بن زايد: تحية تقدير لكل أب اتبع نهج زايد في التربية
21 يونيو 2024 12:32

نشر سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، عبر حسابه على منصة «إكس» تدوينة في مناسبة عيد الأب، مرفقة بصورة مع  المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال سموه:"في مثل هذا اليوم، أستذكر الوالد زايد -رحمه الله- فهو الأساس الأول والنموذج الاستثنائي والقصة الخالدة لبناء العائلة والوطن ، لقد كان والداً ومعلماً وملهماً لنا جميعاً قبل أن يكون قائداً وحاكماً .. رحم الله الوالد زايد، وتحية تقدير لكل أب اتبع نهج زايد في التربية".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مناسبة عيد الأب
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