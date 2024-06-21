الجمعة 21 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

منصور بن زايد: في "يوم الأب العالمي" نستحضر القيم التي أرساها الوالد الشيخ زايد "طيب الله ثراه"

منصور بن زايد: في "يوم الأب العالمي" نستحضر القيم التي أرساها الوالد الشيخ زايد "طيب الله ثراه"
21 يونيو 2024 17:53

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن في "يوم الأب العالمي" نستحضر القيم الأبوية النبيلة التي أرساها الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" .

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: « في "يوم الأب العالمي" نستحضر القيم الأبوية النبيلة التي أرساها الوالد الشيخ زايد "طيب الله ثراه ".. كان لنا ولا يزال المثل والقدوة بجميل صنعه وإخلاصه وحكمته وعطفه».

 

أخبار ذات صلة
الشريفي يُهنئ القيادة الرشيدة ومنتسبي شرطة أبوظبي
منصور بن زايد وخالد بن محمد بن زايد يستقبلان أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ والمهنئين بعيد الأضحى

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
يوم الأب
منصور بن زايد
زايد بن سلطان آل نهيان
آخر الأخبار
ارتفاع حصيلة فيضانات جنوب الصين إلى 38 قتيلاً
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة فيضانات جنوب الصين إلى 38 قتيلاً
اليوم 18:43
انطلاق محادثات انضمام أوكرانيا ومولدوفا للاتحاد الأوروبي
الأخبار العالمية
انطلاق محادثات انضمام أوكرانيا ومولدوفا للاتحاد الأوروبي
اليوم 18:34
16 ألف متطوع من أوروبا والعالم لإنجاح «يورو 2024»
الرياضة
16 ألف متطوع من أوروبا والعالم لإنجاح «يورو 2024»
اليوم 18:30
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
علوم الدار
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 18:11
مسري رئيساً للجنة العليا لـ«آسيوية» الجامعات في الصين
الرياضة
مسري رئيساً للجنة العليا لـ«آسيوية» الجامعات في الصين
اليوم 18:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©