منصور بن زايد: في "يوم الأب العالمي" نستحضر القيم التي أرساها الوالد الشيخ زايد "طيب الله ثراه"

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن في "يوم الأب العالمي" نستحضر القيم الأبوية النبيلة التي أرساها الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" .

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: « في "يوم الأب العالمي" نستحضر القيم الأبوية النبيلة التي أرساها الوالد الشيخ زايد "طيب الله ثراه ".. كان لنا ولا يزال المثل والقدوة بجميل صنعه وإخلاصه وحكمته وعطفه».