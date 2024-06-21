الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على السواحل.

وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً، وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً و يحدث المد الأول عند الساعة 14:53 و المد الثاني عند الساعة 00:47 و الجزر الأول عند الساعة 07:58 والجزر الثاني عند الساعة 18:10.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:35 والمد الثاني عند الساعة21:21 و الجزر الأول عند الساعة 16:18 والجزر الثاني عند الساعة 04:11.