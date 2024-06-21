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علوم الدار

تفاصيل نظام المسارات التعليمية

«تعليم» : تفاصيل نظام المسارات التعليمية
21 يونيو 2024 20:09

اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي التحديثات على المسارات ونظام المواد الاختيارية والخطة الأكاديمية للعام المقبل 2024-2025. 
وفي تفاصيل المسارات التعليمية، يطبق المسار العام على جميع المراحل التعليمية من رياض الأطفال إلى الثاني عشر، ويطبق المسار المتقدّم في الحلقتين الثانية والثالثة من الصف الخامس لغاية الثاني عشر، ويطبق المسار التطبيقي على صفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، ومسار النخبة على الطلبة الحادي عشر والثاني عشر، فيما تنحصر الأكاديميات ضمن المسار العام والمتقدم لطلبة الحادي عشر والثاني عشر. 
ويمنح النظام الطلبة الفرصة للمشاركة في تصميم مسيرتهم التعليمية من خلال إتاحة الفرصة لاختيار المواد التي يرغبون بدراستها بما يتناسب مع قدراتهم ومستواهم في التحصيل الأكاديمي. 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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