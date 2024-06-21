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شرطة عجمان تطلق «التزامك فيه الأمان»

شرطة عجمان تطلق «التزامك فيه الأمان»
22 يونيو 2024 01:03

عجمان (الاتحاد)

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أطلقت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة عجمان، الحملة المرورية الفرعية الثانية لعام 2024، تحت شعار «التزامك فيه الأمان»، لتعزيز التوعية بأهمية الالتزام بمسارات وخطوط سير المركبات، كما تحددها الطرق، وعدم التجاوز من غير الأماكن المسموح بها، والالتزام التام بالسرعات المقررة.
وقال المقدم راشد حميد بن هندي، نائب مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان، إن تنفيذ شرطة عجمان للحملة جاء بهدف تعزيز وعي أفراد المجتمع ومستخدمي الطرق بالمخالفات المرورية والسلوكيات الخاطئة التي يرتكبها بعض السائقين، مثل الانحراف وتغيير المسار المفاجئ، والتجاوزات غير القانونية، إضافة إلى تجاوز السرعات المحددة للطريق، ما قد يهدد أمن وسلامة مستخدمي الطريق بالتسبب في الحوادث المرورية.
وأشار إلى أن قانون السير والمرور الاتحادي واللائحة التنفيذية له ينص على أن مخالفة الانحراف المفاجئ مقدارها 1000 درهم، و4 نقاط مرورية، محذراً من خطورة الانتقال بصورة مفاجئة بهدف تغيير المسار إلى مسار آخر بشكل مفاجئ، دون استخدام الإشارة التنبيهية لأن ذلك قد يعرض حياة مستخدمي الطريق للخطر.
وأضاف أن الحملة تشمل نشر التوعية المرورية عبر وسائل الإعلام المقروءة والإذاعات وقنوات التلفزة، وتنفيذ المحاضرات التوعوية الحضورية من قبل أفراد المرور، لمختلف الجهات الحكومية والخاصة، وتوزيع النشرات على السائقين ومستخدمي الطريق، إضافة إلى التوعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبلغات مختلفة؛ لاستهداف أوسع شريحة ممكنة من الجمهور.

شرطة عجمان
عجمان
الإمارات
السلامة المرورية
التوعية المرورية
الوعي المروري
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