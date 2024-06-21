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علوم الدار

هزاع بن زايد: الشيخ زايد الأب المعطاء والمعلم الحكيم

هزاع بن زايد: الشيخ زايد الأب المعطاء والمعلم الحكيم
21 يونيو 2024 20:36

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، أن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، مثال الأب المعطاء، والمعلم الحكيم.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «في "يوم الأب العالمي" نستذكر الشيخ زايد "طيب الله ثراه" الذي رسخ فينا حبّ الوطن والعمل الدؤوب من أجل رفعته وتقدمه، فكان رحمه الله مثال الأب المعطاء، والمعلم الحكيم، الذي زرع بذور الخير فأثمرت تقدماً وازدهاراً للأجيال التي جاءت من بعده واستلهمت قيمه وسارت على خطاه».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
يوم الأب
هزاع بن زايد
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