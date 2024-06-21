«بلدية أبوظبي» توعي المهندسين بأنظمة القيد والتصنيف في «تم»

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع تخطيط المدن- إدارة التصنيف وقيد المهن، خلال الربع الثاني من العام الجاري، عدداً من الورش التوعوية التي استهدفت المهندسين والمنشآت الهندسية العاملة في إمارة أبوظبي من شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية الهندسية، بواقع ورشة خلال كل من أبريل، ومايو، ويونيو 2024.

وهدفت الورش الثلاث إلى توعية المهندسين العاملين في إمارة أبوظبي بنظام وتعليمات قيد المهندسين، وكيفية التقديم على خدمات القيد في منصة «تم»، وكذلك توعية المنشآت الهندسية بنظام وتعليمات أنظمة التصنيف وشرح خطوات التقديم على خدمات التصنيف في «تم».

وقد عملت فرق البلدية أثناء الورش على استعراض نماذج للمستندات التي يتوجب تقديمها من المهندسين والمنشآت الهندسية في طلبات القيد والتصنيف، وكذلك استعراض المستجدات الفنية والتقنية الخاصة بأنظمة القيد والتصنيف عبر «تم».

كما تم أثناء الورش، عرض مواد مرئية توضح الإجراءات والمتطلبات الخاصة بقيد المهندسين، وبتصنيف المنشآت الهندسية، وكذلك تقديم شرح حول كيفية التقديم على خدمات قيد المهندسين والتصنيف من خلال منصة «تم»، بالإضافة إلى فتح باب النقاش، وتلقي أسئلة واستفسارات المشاركين في الورش، والإجابة عنها من قبل فرق البلدية.

ودعت بلدية مدينة أبوظبي جميع المهندسين العاملين في قطاع البناء والإنشاء في إمارة أبوظبي إلى التسجيل في نظام قيد المهندسين عبر منصة «تم» للحصول على البطاقات التي تمكنهم من التعامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما فيها بلديات الإمارة، إذ يتعين على شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية إرفاق نسخ إلكترونية من بطاقات قيد المهندسين لجميع التعاملات الخاصة بقطاع البناء والإنشاء، حيث يتوجب على المهندس المصمم إظهار بطاقته على المخططات الهندسية، بحسب تخصصه.

كما دعت بلدية مدينة أبوظبي جميع المنشآت الهندسية العاملة في قطاع البناء والإنشاء في إمارة أبوظبي إلى التسجيل في نظام التصنيف من خلال منصة «تم»، للحصول على شهادة مزاولة المهن الهندسية التي تسمح لهم بالتعامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما فيها الخدمات المرتبطة بالبلديات في الإمارة.