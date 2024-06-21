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علوم الدار

«تعليم» تعتمد تحديثات «المسارات» والمواد الاختيارية

المسار المتقدّم يطبق في الحلقتين الثانية والثالثة (من المصدر)
22 يونيو 2024 01:04

دينا جوني (دبي)

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اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي التحديثات على المسارات التعليمية في المدرسة الإماراتية، ونظام المواد الاختيارية للعام المقبل 2024-2025. 
وتشمل التغييرات إيقاف تطبيق مسار النخبة والأكاديميات في الصف العاشر، وتطبيق نظام المواد الاختيارية في صفوف الثاني عشر للمسار العام والمتقدّم ومدارس اللغة الثالثة، ودمج مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الأخلاقية بحيث أصبحت مادة واحدة تحت مسمى الدراسات الاجتماعية والتربية الأخلاقية وتدرّس من قبل معلم واحد، وتعديل نصاب مادة الرياضيات في الصف الثاني عشر ليصبح ثمانية حصص أسبوعية وفق الخطة المعتمدة للمواد الاختبارية.
وفي تفاصيل المسارات التعليمية، يطبق المسار العام على جميع المراحل التعليمية من رياض الأطفال إلى الثاني عشر، ويطبق المسار المتقدّم في الحلقتين الثانية والثالثة من الصف الخامس لغاية الثاني عشر، ويطبق المسار التطبيقي على صفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، ومسار النخبة على الطلبة الحادي عشر والثاني عشر، فيما تنحصر الأكاديميات ضمن المسار العام والمتقدم لطلبة الحادي عشر والثاني عشر. 
ويمنح نظام المواد الاختيارية الطلبة الفرصة للمشاركة في تصميم مسيرتهم التعليمية من خلال إتاحة الفرصة لاختيار المواد التي يرغبون بدراستها بما يتناسب مع قدراتهم ومستواهم في التحصيل الأكاديمي. 
ويتضمن النظام ست مواد أكاديمية إلزامية، هي اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية/التربية الأخلاقية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والتربية البدنية والصحية، على أن يتم تقسيم باقي المواد إلى مجموعتي مواد اختيارية تشمل الأولى ثلاث مواد علمية، هي الفيزياء والكيمياء وعلوم الأحياء، فيما تضم مجموعة المواد الاختيارية الثانية ثلاث مواد متنوعة، هي الحوسبة والتصميم الإبداعي والابتكار، والعلوم الصحية، والفنون.
ولفتت إلى أن المواد الإلزامية هي لجميع الطلبة بغض النظر عن مساراتهم وخياراتهم التعليمية، على أن يتاح للطالب بعدها الاختيار من مجموعة المواد الاختيارية الأولى التي تضم المواد العلمية، تليها مجموعة المواد الاختيارية الثانية التي تضم مواد الأنشطة.
ويوفر نظام المواد الاختيارية مجموعة من الخطط في كل من المسارين العام والمتقدم وتنقسم إلى مجموعتين أساسيتين، إذ يتخرج طالب الحلقة الثالثة في المجموعة الأولى وقد استكمل متطلبات مادتين علميتين من أصل ثلاث مواد علمية، فيما تركز مخرجات المجموعة الثانية على الخطة الدراسية الحالية من دون تطبيق المواد الاختيارية للمواد العلمية ليغطي الطالب المواد الدراسية المقررة عليه كافة حسب الخطط السابقة. 

مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
الإمارات
المدرسة الإماراتية
مسار النخبة
النظام التعليمي
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