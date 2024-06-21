شرطة الشارقة تختتم مشاركتها في «مؤتمر الجرائم ‏السيبرانية» بفرنسا

الشارقة (وام)

اختتمت القيادة العامة لشرطة الشارقة مشاركتها في أعمال «مؤتمر الشبكة الدولية الثالث للإنتربول لمنع مرتكبي الجرائم ‏السيبرانية»، الذي عقد في مقر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الانتربول» بفرنسا بهدف الاستفادة من برامج الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجريمة وتعزيز مبدأ التعاون الدولي والارتقاء بالأداء الأمني لمواجهة التحديات الأمنية والمتغيرات المتسارعة.

وأكدت ملازم أول دكتورة عشبة حمد الكتبي، اختصاصية تقنية في الذكاء الاصطناعي، ممثلة القيادة العامة لشرطة الشارقة في المؤتمر، حرص القيادة العامة على المشاركة والتواجد الفاعل في المؤتمرات الأمنية والدولية التي تنظمها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في تعزيز التعاون الدولي ورفع القدرات والمهارات الشرطية في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية والأمن السيبراني.