«أطفال الشارقة» تطلق حملة «صيفكم أمتع»

الشارقة (الاتحاد)

بالتزامُن مع موسم العطلة الصيفية تطلق «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة رُبع قرن لصناعة القادة والمبتكرين حملة «صيفكم أمتع»، خلال الفترة من (22 يونيو إلى 1/يوليو 2024) بهدف تحقيق التواصل الفعّال مع الأطفال وأولياء أمورهم، بالإضافة إلى استقطاب منتسبين جُددٍ.

كما تسعى الحملة للتعريف بالمؤسسة وأنشطتها وفعالياتها الهادفة لتنمية وتطوير وصقل قدرات الأطفال، في بيئة محفزة على الإبداع من خلال مراكزها المنتشرة في مختلف مناطق الإمارة، وتستهدف الفئة العمرية من 6-12 عاماً.

وتشتمل الحملة على تنفيذ العديد من الفعاليات منها حملات تسويقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحافلة مثلجات ستجوب مدينة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية، كما سيقام اليوم المفتوح في مركز الطفل بالقرائن بتاريخ 1 يوليو القادم، وسيتضمن بعض الورش والفعاليات التي سينفذها كوكبة من المنتسبين الموهوبين والمختصين في مختلف المجالات الفنية والرياضية والترفيهية، بالإضافة للمسابقات التفاعلية.

وتعد «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، ومنذ انطلاقتها في عام 1985، إحدى الركائز الأساسية في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، في بناء الشخصية المتوازنة للأجيال الناشئة، وتحفيزها لتكون قادرة على أخذ دورها في المستقبل من خلال الإعداد الشامل عبر البرامج والأنشطة الثقافية والفنية والمهاراتية والتقنية والترفيهية والرياضية للأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين 6 -12 عاماً، لصقل مهاراتهم التعليمية والمعرفية وتوسيع مداركهم.