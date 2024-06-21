«الإمارات للمحاسبة» يشارك في «الدولي لمكافحة الفساد»

فيلنيوس (وام)

شارك وفد الإمارات، برئاسة معالي حميد عبيد أبوشبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، في الدورة الـ21 للمؤتمر الدولي لمكافحة الفساد، الذي أقيم في مدينة فيلنيوس بجمهورية ليتوانيا، في الفترة من 18 - 21 يونيو الجاري، تحت شعار «مواجهة التهديدات والتحديات العالمية الناشئة للتمسك بمبادئ النزاهة».

وتعكس مشاركة الجهاز في المؤتمر، اهتمام وحرص حكومة دولة الإمارات على تعزيز الحوار الدولي، وتشجيع التعاون سعياً لإحداث تغييرات إيجابية ملموسة في تحقيق النزاهة على مستوى العالم.

ويعد المؤتمر فرصة لتعزيز مكانة الجهاز على الساحة الدولية، بصفته الجهة المختصة في إرساء مبادئ النزاهة في الدولة، من خلال تبنيه لأفضل الممارسات العالمية في هذا السياق.

والتقى معالي رئيس الجهاز والوفد المرافق له، على هامش أعمال المؤتمر، كلاً من ليناس بيرنافاس رئيس الجمعية العامة للشركاء الأوروبيين لمكافحة الفساد (EPAC)، وشبكة نقطة الاتصال الأوروبية لمكافحة الفساد (EACN)، وجهاز التحقيقات الخاصة (STT) في جمهورية ليتوانيا، وفيرونيكا دراجالين، رئيسة مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد في جمهورية مولدوفا. وتم، خلال اللقاءات، بحث سبل تنمية آفاق التعاون بين الإمارات والدول المشاركة في مجال مكافحة الفساد، وتعزيز التنسيق في المبادرات ذات الاهتمام المشترك.