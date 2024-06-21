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علوم الدار

دبي بين أفضل المدن عالمياً في جودة التعليم

دبي بين أفضل المدن عالمياً في جودة التعليم
22 يونيو 2024 01:04

دبي (الاتحاد)

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كشفت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي عن النتائج العامة للتقييم والرقابة المدرسية في 209 مدارس خاصة بدبي، وذلك تزامناً مع نهاية الدورة الحالية من الرقابة المدرسية للعام الدراسي 2023 - 2024، حيث حققت 23 مدرسة خاصة جودة أداء «متميز»، فيما تم تصنيف 48 مدرسة ضمن «الجيد جداً» و85 مدرسة «جيد» و51 مدرسة في فئة «المقبول»، في حين صُنِّفت مدرستان اثنتان ضمن فئة «الضعيف»، فيما لم تُصنف أي مدرسة خاصة في دبي ضمن «الضعيف جداً».
كما كشفت النتائج أن 81% من طلبة المدارس الخاصة في دبي تلقوا تعليماً ضمن فئة «جيد» أو أفضل خلال العام الدراسي الحالي 2023 - 2024 مقارنة بنسبة 77% العام الدراسي الماضي، حيث يستفيد حالياً ما يقارب 49.500 طالب وطالبة من تحسن أداء مدارسهم التي أحرزت تقدماً رائداً في جودة أدائها العام الدراسي الحالي، وفقاً لنتائج الرقابة المدرسية في 209 مدارس خاصة تستقبل ما يقارب 360 ألف طالب وطالبة، من بينها 10 مدارس خاصة جديدة خضعت لعمليات الرقابة المدرسية لأول مرة خلال العام الدراسي الحالي.
وفي هذه المناسبة، أعربت عائشة عبد الله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عن امتنانها لمجتمع المدارس الخاصة في دبي والقيادات المدرسية، والمعلمين، وأولياء الأمور، لدورهم في إثراء تجربة التعليم والتعلُّم للطلبة وتلبية احتياجاتهم، فضلاً عن مساهماتهم معاً لجعل جودة التعليم في دبي من بين أفضل 10 مدن في العالم، مشيرة إلى التطلع لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية ومضاعفة الجهود لزيادة أعداد الطلبة الذين يتلقون تعليماً جيداً أو أفضل، وتوفير المزيد من الفرص التعليمية النوعية للطلبة في دبي.

الطلبة الإماراتيون 
وبحسب نتائج الرقابة المدرسية، يتلقى 73% من الطلبة الإماراتيين في المدارس الخاصة تعليماً «جيداً» أو أفضل العام الدراسي الحالي، مقارنة بنسبة 26% خلال العام الدراسي 2008-2009 وهو العام الدراسي الذي شهد أول دورة من الرقابة المدرسية بدبي.

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