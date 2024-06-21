مشاركة متميزة للإمارات في معرض «يوروساتوري 2024»

باريس (وام)

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، بجناح وطني كبير ضم أكثر من 15 من كبريات الشركات الإماراتية المتخصصة في المعرض الدولي لصناعات الدفاع والأمن الأكبر في العالم «يوروساتوري 2024»، الذي أقيم في حديقة المعارض بضاحية «فيلبانت» قرب العاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة من 17 إلى 21 يونيو 2024.

وقال أنس ناصر العتيبة، مدير عام مجلس الإمارات للشركات الدفاعية: «فخورون بمشاركتنا في معرض يوروساتوري 2024 تحت مظلة جناح الإمارات الوطني، وهناك 15 شركة إماراتية عرضت أهم المنتجات في قطاع الدفاع، صنعت بالكامل في الإمارات»، موضحاً أنه في مجال الدفاع اليوم، لم تعد المنتجات الدفاعية الإماراتية تكتفي بالمشاركة فقط، بل تعدتها إلى منافسة كبريات الشركات العالمية المتخصصة في المجال.

وأكد العتيبة أن كثيراً من المتخصصين والوفود الرسمية الذين زاروا الجناح الوطني للإمارات في المعرض، أبدوا إعجابهم بما بلغته الصناعة الدفاعية للدولة من تطور وتقدم في ظل دعم القيادة الرشيدة للصناعة المحلية إلى جانب البحث والتطوير المستمرين.

من جانبه، قال جاسم ناصر، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في شركة الثريا للاتصالات الفضائية المتنقلة: «يمثل معرض يوروساتوري 2024 بالنسبة لنا فرصة مهمة لتعريف المهنيين من كل العالم بالصناعة الإماراتية في مجال الاتصالات الفضائية».

من جهته، قال سعيد بن خادم المنصوري، مستشار المعارض الدفاعية بمركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك): «تأتي هذه المشاركة ضمن استراتيجية مجموعة أدنيك للترويج للنسخة المقبلة من معرضي الدفاع الدولي (آيدكس) والدفاع البحري (نافدكس) في الإمارات شهر فبراير القادم».

وتميز جناح الإمارات في المعرض بتنوع وشمولية الشركات المشاركة التي عرضت مجموعة واسعة من التقنيات المتقدمة والمنتجات المبتكرة في مجالات الدفاع والأمن.

وشهد الجناح الوطني للإمارات توافد عدد كبير من الزوار والمشاركين وتم عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات مع ممثلي الشركات العالمية والجهات الحكومية، بهدف تعزيز التعاون والشراكات الدولية في مجالات الدفاع والأمن.

تأتي مشاركة الإمارات في هذا الحدث العالمي تأكيداً على مكانتها الرائدة في قطاع الدفاع والأمن، وجهودها المستمرة في تعزيز قدراتها التكنولوجية والصناعية، ودعم الابتكار والتطوير في هذا المجال الحيوي.