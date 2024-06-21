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علوم الدار

«الفارس الشهم 3» تساند القطاع التعليمي في غزة

فصل مدرسي داخل خيمة (من المصدر)
22 يونيو 2024 01:04

غزة (الاتحاد)

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واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في تقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.
وضمن أهداف دولة الإمارات لدعم التعليم، قدمت عملية  «الفارس الشهم 3» الدعم والمستلزمات الأساسية للمعملين في فصول الخيام، لضمان الاستمرار في تقديم التعليم للطلاب بعد هدم المدارس وتوقف المسيرة التعليمية منذ أكثر من 8 شهور، حيث تسعى العملية لتقديم الخدمات والمساعدات التي من شأنها مساندة الطلاب وضمان تلقيهم للعلم.
كما واصل متطوعو عملية «الفارس الشهم 3» توزيع المياه الصالحة للشرب على الأسر النازحة في مناطق مختلفة من مدينة خان يونس، للتخفيف عنهم في ظل شُح المياه نتيجة تدمير البنية التحتية نتيجة الأوضاع المأساوية في القطاع.
وتهدف عملية «الفارس الشهم 3» إلى تقديم الدعم والمساعدة لأكبر عدد ممكن من الأسر المتضررة، وذلك من خلال توزيع المواد الأساسية والضرورية مثل المياه والمواد الغذائية والمستلزمات الصحية، مما يعكس التزام الإمارات بدعم القضايا الإنسانية وتقديم العون للمحتاجين في مختلف محافظات قطاع غزة.

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