السبت 22 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سفير الدولة لدى الصين يزور جناح تريندز في «معرض بكين للكتاب»

سفير الدولة لدى الصين يزور جناح تريندز في «معرض بكين للكتاب»
22 يونيو 2024 00:42

 زار معالي حسين إبراهيم الحمادي، سفير الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الصين الشعبية، جناح مركز تريندز للبحوث والاستشارات في «معرض بكين الدولي للكتاب 2024».
وأشاد معاليه بما يقدّمه «تريندز» من إصدارات قيّمة باللغة الصينية، مؤكدًا أهميتها في تعزيز الحوار الثقافي، وتبادل المعرفة وثمّن حضورَ المركز الفاعل في المعرض، وسلسلة «بودكاست تريندز ايكوز» وأهميتها في نشر المعرفة، مشيرًا إلى التفاعل الكبير الذي يشهده جناح المركز من قِبل الجمهور الصيني.
وشهد معاليه خلال الزيارة، تدشين «تريندز» مكتبه السادس عالميًّا في بكين دعمًا للتواصل المعرفي بين مراكز الفكر وترجمةً لاستراتيجية المركز البحثية العالمية. 
وحرص معاليه على حضور الحلقة النقاشية التي نظّمها مركز تريندز بالتعاون مع المجموعة الصينية للإعلام الدولي، بعنوان «العلاقات الخليجية-الصينية: آفاق جديدة للتعاون»، والتي أثنى على محتواها القيّم وغناها بالمعلومات، ودورها في إثراء النقاش حول مختلف جوانب التعاون بين دول الخليج العربية والصين.
من جانبه أعرب الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لتريندز، عن سعادته بزيارة معالي الحمادي لجناح المركز في معرض بكين الدولي للكتاب وقال إنّ هذه الزيارة تُؤكّد على دور تريندز وريادته، مشدّدًا على التزام المركز بمواصلة الجهود لتقديم محتوى ثقافي وفكري متميز يُسهم في استشراف الأحداث وتقديم محتوى بحثي وازن وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات.

أخبار ذات صلة
«الفارس الشهم 3» تساند القطاع التعليمي في غزة
«تعليم» تعتمد تحديثات «المسارات» والمواد الاختيارية
المصدر: وام
الإمارات
الصين
آخر الأخبار
دخان يتصاعد من سفينة استهدفها الحوثيون قبل أيام في البحر الأحمر (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن تتعهد بحماية الملاحة في البحر الأحمر
22 يونيو 2024
حريق غابات في كيتسي إحدى الضواحي الجنوبية لأثينا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
صيف ساخن يشعل الحرائق بتركيا واليونان ويقتل العشرات في المكسيك
22 يونيو 2024
سيارات محترقة جراء اشتباكات بين الميليشيات في طرابلس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
ليبيا.. هدوء حذر في «الزاوية» بعد تجدد الاشتباك بين الميليشيات
22 يونيو 2024
نساء فلسطينيات يسرن بين أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا (رويترز)
الأخبار العالمية
تحذيرات من تفاقم المشاكل الصحية في غزة بسبب ارتفاع الحرارة
22 يونيو 2024
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الأخبار العالمية
الكرملين: بوتين منفتح على إجراء محادثات أمنية مع أميركا
22 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©