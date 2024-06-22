دراسة علمية لطلبة كلية ليوا.. ذوي الدخل المنخفض يميلون إلى خدمات الدفع بالتقسيط

خلصت دراسة علمية لفريق بحثي طلابي من كلية ليوا في أبوظبي حول ورقة بحثية بعنوان "وجهة نظر العملاء وسلوكيات المستهلك فيما يتعلق بخدمات الدفع بالتقسيط في دولة الإمارات العربية المتحدة" والتي تهدف إلى معرفة دور الدخل ونوعية المهن في تحديد سلوك المستهلك في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة ومنظور الدفع بالتقسيط لديه إلى أن الأفراد من ذوي الدخل المنخفض يميلون إلى الاستفادة من ميزات الدفع بالتقسيط، وأن اتجاهات المجتمع والمستوى الاجتماعي هي عوامل تؤثر على سلوك الفرد للاستفادة من خدمات الدفع بالتقسيط إضافة الى أن القيمة مقابل المال هي الوسيط بين الدخل المنخفض والاستفادة من خدمات التقسيط.

قدّم الدراسة فريق ضم مهند إبراهيم، عواطف العلي، عفرا المنصوري، وناسة الطنيجي، ومريم الغفاري من كلية إدارة الأعمال في كلية ليوا. وأضاف الطلاب أن إدارة الديون تلعب دورًا هاماً لدى ذوي الدخل المنخفض في الاستفادة من خدمات الدفع بالتقسيط من عدمه.

وقد حصلت الورقة البحثية على جائزة لكونها أحد أفضل البحوث للدراسات الجامعية المقدمة في مسابقة البحث والابتكار الجامعية الحادية عشرة والتي أقيمت مؤخراً في جامعة أبوظبي والتي شارك فيها ما يقارب من 600 بحث من 77 جامعة مشاركة في 12 دولة.

وقال الدكتور موهيت فيج عضو هيئة التدريس في كلية إدارة الأعمال في كلية ليوا والمشرف على الورقة البحثية الطلابية أن موضوع سلوك المستهلك وما يتعلق به من أنشطة تجارية هو أحد المواضيع التي يجب تسليط الضوء عليها من قبل الباحثين لما لها من تأثير على فهم الإقتصاد المحلي وعوامل خصوصيته.

وقال الطالب مهند إبراهيم أحد أعضاء الفريق البحثي أن هذه الدراسة وصفت العوامل المؤثرة على سلوك المستهلك فيما يتعلق بخدمات الدفع بالتقسيط في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تم تنفيذها من خلال الأساليب الكمية بأخذ عينات من 320 فردًا واستجوابهم من خلال استطلاع عبر الإنترنت على نموذج جوجل.

وأكد الدكتور موهيت فيج على أن هذا الإنجاز يعكس أهمية إدراج البحث العلمي في المناهج الدراسية وجعل البحث العلمي والإبتكار أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها العملية التعليمية في كلية ليوا مما يعود بالمنفعة على الخريجين وسوق العمل في آن معاً. ومن جانبه، أعرب الدكتور أنس القضاة عميد كلية إدارة الأعمال في كلية ليوا عن اعتزاز الكلية بالجهود المبذولة من قبل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس لدعم الأنشطة البحثية التي ترفع من مستوى التعليم وتحقق الأهداف والمخرجات التعليمية المنشودة.