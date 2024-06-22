حملة تبرع بالدم في «القصيص»

دبي (الاتحاد)

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمركز شرطة القصيص ومجلس الروح الإيجابية والمركز الصحي بشرطة دبي، وبالتعاون مع نادي نافي الرياضي، حملة «كل قطرة بنبضة» لتعزيز ثقافة التبرع التطوعي بالدم، بمشاركة 120 متبرعاً من مختلف الجنسيات.

وأكدت فاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، أهمية التبرع بالدم ومشاركة الجميع في هذه المبادرة الإنسانية، ونشر ثقافة التبرع بالدم بين أفراد المجتمع، والمحافظة على الصحة العامة.

وقدم متطوعو الروح الإيجابية نبذة تعريفية تبين فوائد التبرع بالدم، منها تنشيط الدورة الدموية، وتحفيز خلايا نخاع العظم لتجديد نشاطاتها وزيادة فعاليتها، وتخفيف ضغط الدم وتخفيف الصداع، كما يزيد التبرع بالدم من الحيوية والسلامة، ويزيل المؤكسدات ويقلل من الإجهاد التأكسدي.