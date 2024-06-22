شرطة أبوظبي تشارك بمنصة «فرصة أمل»

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك مديرية مكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي بمنصة «فرصة أمل»، ضمن فعاليات ملتقى الوقاية من المخدرات 2024 في دبي هيلز مول، والذي تنظمه وزارة الداخلية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، تحت شعار «أسرتي.. أكبر ثروتي»، وذلك ضمن مشاركة الوزارة باليوم العالمي لمكافحة المخدرات.

وأوضح العميد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي، أن هذه الخدمة تأتي ضمن جهود شرطة أبوظبي، بالتعاون مع المركز الوطني للتأهيل، لمد يد العون للمتعاطين المبادرين للعلاج، والتوعية بأضرار المواد المخدرة، والآثار المترتبة على إدمانها في وسائل الإعلام كافة، إلى جانب التعريف بأهدافها وأهميتها.

وأطلع حضور الملتقى على أهداف خدمة فرصة أمل التابعة لمديرية مكافحة المخدرات، والتي توفر تسهيلات عدة، لتشجيع مرضى الإدمان على المبادرة إلى طلب العلاج، وتعريفهم بآلية التقدم بالطلبات بسرية تامة.

وأكد المقدم محمد سليم العامري، نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات في منطقة العين اهتمام شرطة أبوظبي بمد يد العون للمتعاطين المبادرين للعلاج من خلال برنامج فرصة أمل إلى جانب حرصها المستمر، وبشكل كبير على توعية المجتمع بأضرار المواد المخدرة، والآثار المترتبة على إدمانها.

وأشاد الزوار بجهود شرطة أبوظبي في التطوير والتحديث، والإبداع والابتكار، وحرصها على تعزيز الأمن والطمأنينة لأفراد المجتمع كافة، من المواطنين والمقيمين والزوار.

وتشمل الخدمة تقديم برامج توعية ضمن الخدمات الرقمية لشرطة أبوظبي، من خلال التنسيق الفعال مع مؤسسات وأفراد المجتمع، وتفعيل الشراكة المجتمعية للحد من انتشار الآفة، حيث يمكن الدخول عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي لشرطة أبوظبي للاطلاع على أهدافها، وكيفية التقدم لطلب العلاج www.adpolice.gov.ae

أو‏ https://forsa.adpolice.gov.ae/ar.