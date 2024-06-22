الأحد 23 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تشارك بمنصة «فرصة أمل»

منصة «فرصة أمل» المشاركة في الملتقى (من المصدر)
23 يونيو 2024 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رعاية شاملة من «أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية».. 476000 رأس من الإبل في أبوظبي
أبوظبي.. تراث يتحدث عن نفسه

تشارك مديرية مكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي بمنصة «فرصة أمل»، ضمن فعاليات ملتقى الوقاية من المخدرات 2024 في دبي هيلز مول، والذي تنظمه وزارة الداخلية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، تحت شعار «أسرتي.. أكبر ثروتي»، وذلك ضمن مشاركة الوزارة باليوم العالمي لمكافحة المخدرات.
وأوضح العميد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي، أن هذه الخدمة تأتي ضمن جهود شرطة أبوظبي، بالتعاون مع المركز الوطني للتأهيل، لمد يد العون للمتعاطين المبادرين للعلاج، والتوعية بأضرار المواد المخدرة، والآثار المترتبة على إدمانها في وسائل الإعلام كافة، إلى جانب التعريف بأهدافها وأهميتها.
وأطلع حضور الملتقى على أهداف خدمة فرصة أمل التابعة لمديرية مكافحة المخدرات، والتي توفر تسهيلات عدة، لتشجيع مرضى الإدمان على المبادرة إلى طلب العلاج، وتعريفهم بآلية التقدم بالطلبات بسرية تامة.
وأكد المقدم محمد سليم العامري، نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات في منطقة العين اهتمام شرطة أبوظبي بمد يد العون للمتعاطين المبادرين للعلاج من خلال برنامج فرصة أمل إلى جانب حرصها المستمر، وبشكل كبير على توعية المجتمع بأضرار المواد المخدرة، والآثار المترتبة على إدمانها.
وأشاد الزوار بجهود شرطة أبوظبي في التطوير والتحديث، والإبداع والابتكار، وحرصها على تعزيز الأمن والطمأنينة لأفراد المجتمع كافة، من المواطنين والمقيمين والزوار.
وتشمل الخدمة تقديم برامج توعية ضمن الخدمات الرقمية لشرطة أبوظبي، من خلال التنسيق الفعال مع مؤسسات وأفراد المجتمع، وتفعيل الشراكة المجتمعية للحد من انتشار الآفة، حيث يمكن الدخول عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي لشرطة أبوظبي للاطلاع على أهدافها، وكيفية التقدم لطلب العلاج www.adpolice.gov.ae 
أو‏ https://forsa.adpolice.gov.ae/ar.

أبوظبي
شرطة أبوظبي
المخدرات
مكافحة المخدرات
وزارة الداخلية
آخر الأخبار
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مخيم الشجاعية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تعتزم بدء «المرحلة الثالثة» من الحرب في غزة خلال أيام
23 يونيو 2024
ماكرون متحدثاً في باحة الشرف بقصر الإليزيه (رويترز)
الأخبار العالمية
ماكرون يدافع عن قرار حل البرلمان ويدعو للتصويت ضد اليمين واليسار المتطرفين
23 يونيو 2024
فلسطينيون يقفون على أنقاض مبانٍ مدمرة في مخيم الشاطئ (أ ف ب)
الأخبار العالمية
محللون وخبراء: غياب سيناريو «اليوم التالي» يُنذر بحرب بلا نهاية
23 يونيو 2024
جندي أوكراني يطلق النار على القوات الروسية عند خط المواجهة (رويترز)
الأخبار العالمية
أوكرانيا تعلن إسقاط 12 صاروخاً و13 «مسيرة» روسية
23 يونيو 2024
مدرسة مدمرة تابعة لوكالة «الأونروا» في مدينة غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: 76 % من مدارس غزة بحاجة لإعادة بناء وتأهيل
23 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©