«طرق دبي» تبحث احتياجات مُلاك ومشغلي العبرات التراثية

دبي (الاتحاد)

نظم مجلس متعاملي هيئة الطرق والمواصلات في دبي، جلسة بحضور ملاك ومشغلي العبرات التراثية، لبحث فرص التطوير والإبداع في قطاع النقل البحري، عبر الاستماع لآرائهم ومقترحاتهم وتطلعاتهم المستقبلية. ويسعى مجلس متعاملي «طرق دبي» من جلساته الدورية إلى تعزيز ريادة «الهيئة»، وتميزها في تقديم الخدمات، تحقيقاً لغايتها الاستراتيجية، والمتمثلة في «إسعاد المتعاملين».

وأكد محمد الملا، عضو مجلس المديرين، رئيس مجلس المتعاملين في «طرق دبي» حرص «الهيئة» على الاطلاع على سير أعمال ملاك ومشغلي العبرات التراثية، ومشاركتهم أهم المبادرات والمشاريع التطويرية في قطاع النقل البحري، والداعمة لمسيرة أعمالهم.