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«صيفك ويانا».. برامج مبتكرة لتطوير قدرات الشباب

«صيفك ويانا».. برامج مبتكرة لتطوير قدرات الشباب
23 يونيو 2024 01:10

الشارقة (الاتحاد) 

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تحت شعار «حيث تلتقي المهارة بالمتعة»، تطلق ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في الأول من يوليو، فعاليات «صيفك ويانا»، والتي تستهدف الناشئة، ضمن الفئة العمرية من 13 وإلى 18 عاماً، وتمتد فعالياته على مدار شهري يوليو وأغسطس 2024.
وتضم فعاليات ناشئة الشارقة الصيفية مجموعة متنوعة من الأنشطة والورش التفاعلية والبرامج المختلفة التي تصب في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، في رعاية الناشئة وتهيئة البيئة الملائمة لدعم مهاراتهم ومواهبهم، بالإضافة إلى تعزيز توجه مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في مواصلة دورها بتقديم أنشطة وبرامج مبتكرة تسهم في تنمية وتطوير مواهب وقدرات الأطفال والناشئة والشباب، وتحقيق رؤيتها شريكاً مجتمعياً في بناء وتمكين أجيال واعية ومؤثرة، إلى جانب ترسيخ دور المؤسسة في ريادة الأنشطة الصيفية بالإمارة.
وتستقبل مراكز ناشئة الشارقة الثمانية ناشئة الإمارة، من خلال برامجها التي ستقدم في إمارة الشارقة في بيئة آمنة تحتضن طاقاتهم في أوقات الفراغ، وذلك بمركز ناشئة واسط في مدينة الشارقة، بالإضافة إلى المنطقة الوسطى بناشئة الذيد، ناشئة الثميد، ناشئة المدام، ناشئة مليحة، والمنطقة الشرقية بناشئة خورفكان، ناشئة كلباء، وناشئة دبا الحصن، وذلك في الفترة المسائية من الخامسة وحتى الثامنة مساءً.
وفضلاً عن ذلك، يستضيف هذا العام كل من مركز ناشئة واسط ومركز ناشئة خورفكان ومركز ناشئة كلباء ومركز ناشئة دبا الحصن مختبر المهارات الذي يعد أحد البرامج الاستثنائية المصاحبة لفعاليات صيفك ويانا، وذلك في الفترة الصباحية، من العاشرة وحتى الواحدة بعد الظهر.
وتشمل أجندة «صيفك ويانا» العديد من الأنشطة والبرامج والفعاليات المشوّقة التي تقارب 300 نشاط وبرنامج، وفي شتى المجالات الثقافية والأدبية والفنية والمهارات الحياتية والرياضية والسينمائية، وفي مجال العلوم والتكنولوجيا، والتي تعزز مجموعة من القيم المؤسسية أهمها، الرعاية والتأثير والاستدامة، وتتوافق مع ميول الناشئة، وتحتوي طاقاتهم، وتصقل مهاراتهم في الإجازة الصيفية، كما تضم الفعاليات مجموعة نوعية من المغامرات الشاطئية والرياضات البحرية المحببة لدى الناشئة، خلال أيام الصيف، ومجموعة من الرحلات الموجهة ضمن السبت الترفيهي، بجانب الرحلات والمشاركات الخارجية، إضافة إلى العديد من الأنشطة والبرامج الهادفة التي تقام بالتعاون مع شركاء محليين وعالميين من مؤسسات وهيئات محلية وعالمية وكوكبة من المختصين.
ويمكن للمهتمين بالاستمتاع بفعاليات «صيفك ويانا» 2024 التسجيل باستخدام قنوات التسجيل المتاحة كزيارة الرابط الإلكتروني https://skillslab.shjyouth.ae أو عبر قناة «الواتساب» الموحدة لمؤسسات ربع قرن 0564147787 ،أو عن طريق الاتصال على 065933000، كما يمكن للجهور الاطلاع على أحدث البرامج والأنشطة الصيفية في ناشئة الشارقة، من خلال زيارة حسابات المؤسسة في مواقع التواصل الاجتماعي @ShjYouth.

 

الشارقة
ناشئة الشارقة
مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين
سلطان القاسمي
جواهر القاسمي
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