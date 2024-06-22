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علوم الدار

شرطة دبي تعزز توعية أولياء أمور أصحاب الهمم بخدماتها المجتمعية

مشاركون في المبادرة (من المصدر)
23 يونيو 2024 01:09

دبي (الاتحاد)

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نظم مجلس تمكين أصحاب الهمم في شرطة دبي، بالتعاون مع مركز النور لتدريب وتأهيل أصحاب الهمم، مبادرة تدريبية توعوية لأولياء الأمور والمتخصصين، في مجال سلامة وأمن الطلبة من أصحاب الهمم.
وأكد الرائد عبد الله الشامسي، رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم، أن هذه المبادرة تدعم جهود المجلس الرامية إلى تمكين أصحاب الهمم، وفق محاور السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، واستراتيجية حكومة دبي (مجتمعي،،، مكان للجميع)، لتكون دبي مدينة صديقة بالكامل لأصحاب الهمم.
وأضاف: «يولي المجلس اهتماماً بالغاً لتمكين أصحاب الهمم في المجتمع، وفق سياسات ومنهجيات متعددة، تهدف إلى رفع مستوى الوعي بالتعامل مع أصحاب الهمم، والدفع قدماً نحو تمكينهم، ودمجهم على المستوى التعليمي والمهني والمجتمعي، وإشراك الأطراف المعنية كافة، من عائلات أصحاب الهمم، والقطاعين الحكومي والخاص، والمؤسسات التعليمية، وصولاً إلى مجتمع دامج يفي بالتزاماته اتجاه هذه الشريحة من المجتمع، ويعزز جودة حياتها من أجل مستقبل مستدام يلبي طموحات هذه الفئة».
من جانبها، قالت رانجني رامناث، مديرة مركز النور لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم، «سُعداء بهذا التعاون البناء، والذي يحقق أهداف الطرفين لدعم وتمكين أصحاب الهمم، موضحة أن هذه المبادرة التدريبية تهدف إلى رفع مستوى الوعي بين أولياء أمور وعائلات الأفراد أصحاب الهمم، بما يتعلق بمجموعة خدمات الدعم التي تقدمها الجهات الرسمية في الدولة، مثل المطارات والشرطة. هدفنا هو تزويد العائلات بالمعرفة والموارد، للتعامل الصحيح وبالصورة المُثلى مع أحبائهم من أصحاب الهمم».
وتضمنت المبادرة ورش عمل ومحاضرات إرشادية وتوعوية بشأن التعامل الصحيح مع أصحاب الهمم، وفقاً لكل إعاقة، وللتوعية بخدمات شرطة دبي اتجاه أصحاب الهمم، وقنوات التواصل معها، سواء عبر مراكز الشرطة، أو مركز الشرطة الذكي، أو التطبيق الذكي لشرطة دبي، وغيرها.

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