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12.000 مستفيد من مشروع أضاحي «زايد الإنسانية» في إندونيسيا

12.000 مستفيد من مشروع أضاحي «زايد الإنسانية» في إندونيسيا
23 يونيو 2024 01:10

أبوظبي (الاتحاد)
نفذ مركز جامع الشيخ زايد الكبير في سولو بإندونيسيا، «مشروع الأضاحي»، بتمويل من مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، واستفاد من المشروع 12 ألف فرد في جاوة الوسطى، وتميز المشروع الهادف إلى إقامة شعيرة الأضحية بمشاركة مجتمعية تطوعية من أهالي سولو، حيث قام حوالي خمسين متطوعاً من أهالي المدينة بتجهيز اللحوم وتوزيعها على المستحقين.

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وصرح د. سلطان الرميثي، رئيس مركز جامع الشيخ زايد الكبير في سولو، بأن الهدف الأسمى لمشروع الأضاحي هو تحقيق المشاركة والتفاعل الاجتماعي بين مركز جامع الشيخ زايد والشعب الإندونيسي، وإحياء مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، الأمر الذي ترك أثراً طيباً لدى أبناء المجتمع المحلي، حيث تم توزيع اللحوم على سكان الأحياء المحيطة بجامع الشيخ زايد الكبير، بالتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات المجتمعية المختصة بشؤون الرعاية الاجتماعية للأسر المستحقة من الأرامل والأيتام وأصحاب الهمم والمدارس الداخلية الإسلامية في مدينة سولو، موضحاً أن توزيع الأضاحي تم بنظام القسائم، معرباً عن شكره لمؤسسة زايد للأعمال الإنسانية والخيرية التي تكفلت بتمويل مشروع الأضاحي.

عيد الأضحى
جامع الشيخ زايد الكبير
إندونيسيا
مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية
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