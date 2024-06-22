الأحد 23 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بعثة الحج الرسمية تعود إلى أرض الوطن

مكتب شؤون الحجاج
22 يونيو 2024 23:51

عادت البعثة الرسمية للحج، والممثلة بمكتب شؤون حجاج الإمارات، إلى أرض الوطن، اليوم، عبر مطار زايد الدولي، بعد أن أنهت مهامها بعودة جميع حجاج الدولة البالغ عددهم 6228 حاجاً وحاجة.
وأكد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة رئيس مكتب شؤون حجاج الدولة، أن البعثة الرسمية وصلت اليوم إلى أرض الوطن بعد أن أدت مهمتها في خدمة حجاج بيت الله الحرام، مثمنا دور مختلف لجان المكتب التي عملت بكفاءة عالية لضمان سعادة حجاج الدولة وسلامتهم.
وتوجه الدرعي بالشكر إلى القيادة الرشيدة للدولة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لمتابعته المتواصلة لشؤون حجاج الدولة منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة وتوجيهاته بتسخير الإمكانات كافة لخدمتهم.

أخبار ذات صلة
إغاثة السودان
الإمارات تدعم جهود منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الإنسانية في السودان
المصدر: وام
مكتب شؤون حجاج الإمارات
الإمارات
الحجاج
الحج
آخر الأخبار
إغاثة السودان
إغاثة السودان
23 يونيو 2024
إمبراطور اليابان ناروهيتو وزوجته يصلان إلى بريطانيا
الأخبار العالمية
إمبراطور اليابان يبدأ زيارة دولة لبريطانيا
23 يونيو 2024
مكتب شؤون الحجاج
علوم الدار
بعثة الحج الرسمية تعود إلى أرض الوطن
اليوم 23:51
أفراد من الشرطة الكولومبية يفتشون المارة
الأخبار العالمية
4 قتلى بانفجارين في كولومبيا
اليوم 22:53
أطفال يسبحون اتقاء للحر الشديد في العراق
الأخبار العالمية
العراق يقلص الدوام الرسمي بسبب الحر الشديد
اليوم 22:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©