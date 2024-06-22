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أم القيوين تنفذ مبادرات ترسخ الاستدامة البيئية

أم القيوين تنفذ مبادرات ترسخ الاستدامة البيئية
23 يونيو 2024 01:10

أم القيوين (وام)

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تحرص حكومة أم القيوين على بذل جهودٍ مكثفة لترسيخ الاستدامة البيئية، من خلال المحافظة على الموارد الطبيعية، وترجمت حرصها بإطلاق المبادرات المساهمة في تحقيق التغيير الإيجابي الذي يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
وعملت الإمارة على تبني وتنفيذ المبادرات المساهمة في الحفاظ على البيئة، التي كان من أهمها استراتيجية «أم القيوين للاقتصاد الأزرق المستدام»، التي تضع أسساً واضحة للنمو المستقبلي للإمارة، وهي استراتيجية تنموية تحويلية متكاملة للإمارة تقوم على استشراف الفرص الاقتصادية الواعدة، بما يواكب الاتجاهات العالمية، فهي تستهدف رفع نسبة حصة الاقتصاد الأزرق في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بحيث لا تقل نسبة مساهمته عن 40%، وذلك عن طريق التركيز على عدد من القطاعات الاقتصادية البحرية، كالنقل البحري والسياحة البيئية والكربون الأزرق والثروة السمكية المستدامة والمناطق الصناعية المستدامة والمحايدة مناخياً.
وأطلقت حكومة أم القيوين، على هامش أعمال مؤتمر «COP28»، مبادرة لتطوير مجموعة من المبادئ التوجيهية لاستراتيجية الاقتصاد الأزرق المستدام، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد وجمعية الإمارات للطبيعة، والصندوق العالمي للطبيعة، لشمل المبادرة قطاعات رئيسية تعمل على تحفيز القطاع الخاص باتباع الممارسات المستدامة، مثل السياحة والترفيه والبيئة العمرانية، والأغذية البحرية. 

أم القيوين
الاستدامة
البيئة
الإمارات
الاقتصاد الأزرق
COP28
السياحة البيئية
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