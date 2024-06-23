ركنة في العين تسجل أقل درجة حرارة في الدولة اليوم

أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، هي 25.9 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 05:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. وفق الحساب الرسمي للأرصاد في منصة إكس.

أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 25.9 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 05:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات

The lowest temperature recorded over the country today morning is 25.9°C in Raknah (Al Ain) at 05:30 UAE Local time. pic.twitter.com/Llq80ONDJC — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) June 23, 2024