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علوم الدار

الختم الفلكي بأبوظبي يتمكن من تصوير المسبار الصيني أثناء عودته من القمر

الختم الفلكي بأبوظبي يتمكن من تصوير المسبار الصيني أثناء عودته من القمر
23 يونيو 2024 15:01

تمكن مرصد الختم الفلكي الكائن في صحراء أبوظبي ليلة أمس السبت 22 يونيو 2024 من تصوير المسبار الصيني (Chang'e 6) أثناء رحلة عودته من القمر باتجاه الأرض.

وقد كان أول مرصد يتمكن من تصوير المسبار هو "المرصد الجنوبي لأبحاث الكويكبات القريبة من الأرض" الواقع في البرازيل، ومن ثم كان مرصد الختم هو ثاني مرصد في العالم يتمكن من تصوير المسبار، وبعد الرصد الإمارات بحوالي ساعة تمكن مرصد ثالث في ناميبيا من تصوير المسبار أيضاً، ومن خلال الأرصاد الثلاثة أمكن تحديد مدار المسبار بدقة.

يشار إلى أن هذا المسبار جزء من برنامج صيني لاستكشاف القمر، يهدف لزيارة القمر وإحضار عينات من تربة القمر إلى الأرض لتحليلها، حيث انطلق المسبار من الأرض يوم 03 مايو الفائت، وهبط على سطح القمر يوم 01 يونيو الحالي، وبعد أن قام بالحفر في تربة القمر والحصول على عينات منه، انطلق منه عائدا نحو الأرض يوم 03 يونيو، ومن المتوقع وصوله إلى الأرض يوم 25 يونيو.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مرصد الختم الفلكي
الفلك
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