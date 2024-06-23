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علوم الدار

حمدان بن محمد: اعتمدنا إطلاق النسخة الجديدة لمبادرة «حلول دبي للمستقبل»

حمدان بن محمد: اعتمدنا إطلاق النسخة الجديدة لمبادرة «حلول دبي للمستقبل»
23 يونيو 2024 15:34

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، إطلاق النسخة الجديدة لمبادرة «حلول دبي للمستقبل».

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «اعتمدنا إطلاق النسخة الجديدة لمبادرة «حلول دبي للمستقبل»، بإشراف لطيفة بنت محمد. هذه المبادرة تبني على ما حققه برنامج «ابتكارات للبشرية» على مدار 9 سنوات ونستهدف تبني 100 نموذج أولي وحل مبتكر سنوياً.

كما شهدنا توقيع اتفاقية تعاون بين مؤسسة دبي للمستقبل ومؤسسة «حسين سجواني – داماك الخيرية» لتكون شريكاً استراتيجياً لهذه المبادرة عبر تخصيصها لـ 100 مليون درهم، ونشكر حسين سجواني مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «داماك» على دعمه لهذه المبادرة التي ترسخ مكانة الإمارة كمركز ابتكار عالمي وحاضنة لأفضل العقول والمواهب وأصحاب الأفكار الخلّاقة من أجل مستقبل أفضل للبشرية انطلاقاً من دبي».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
لطيفة بنت محمد
دبي
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