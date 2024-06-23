افتتاح معرض "اكتشاف المواهب" في رأس الخيمة

افتتح الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، في صالة ديزاين جاليري، معرض "اكتشاف المواهب".

يتضمن المعرض، الذي يستمر حتى السابع من يوليو المقبل، 32 عملاً تشكيلياً من مختلف المدارس الفنية والعديد من الورش الفنية التشكيلية، بمشاركة 13 فناناً من الإمارات والدول العربية والصديقة.

وأشاد الشيخ محمد بن كايد القاسمي، بالأعمال المشاركة وبجهود الفنانين والهواة، مثمناً الدور الذي تلعبه "ديزاين جاليري" برأس الخيمة في جمع الفنانين التشكيليين والمواهب الشابة ومحبي وعشاق الفن التشكيلي برأس الخيمة تحت سقف واحد.