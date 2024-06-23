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«خيرية الشارقة» تتبرع بسيارة لمنتسبي الخدمات الاجتماعية

«خيرية الشارقة» تتبرع بسيارة لمنتسبي الخدمات الاجتماعية
24 يونيو 2024 01:05

الشارقة (الاتحاد) 

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تبرعت جمعية الشارقة الخيرية بسيارة جديدة إلى دائرة الخدمات الاجتماعية، في بادرة تعكس روح التعاون والتكافل الاجتماعي، وتعبر عن قيمة المشاركة المجتمعية، حيث تخدم السيارة في مهام نقل كبار السن المنتسبين إلى الدائرة.
وقال عبدالله سيف بن هندي، رئيس قطاع الخدمات المؤسسية بجمعية الشارقة الخيرية، إن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الجمعية على دعم الجهود الحكومية والمجتمعية الرامية إلى تحسين حياة المستفيدين من خدمات الدائرة، حيث تم تزويد السيارة بوسائل تسهل حركة كبار السن، من خلال تركيب مصعد متحرك يمكن المنتسبين من الدخول والخروج من السيارة بسلاسة ويسر.
وأشار إلى أهمية الرعاية والاهتمام بالمسنين وكبار السن سواء عن طريق المؤسسات المنتسبين إليها أو من خلال دعم الأفراد أنفسهم ‏الذين أفنوا حياتهم وقضوا أعمارهم في خدمة المجتمع ورعاية أسرهم وتسخير كل ما يملكون في خدمة الناس والمجتمع.

جمعية الشارقة الخيرية
الشارقة
دائرة الخدمات الاجتماعية
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