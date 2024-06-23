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علوم الدار

«حصن الظفـرة» يقدم خدمات علاجية لعمال «صناعية مدينة زايد»

خدمات علاجية متميزة للعمال في المنطقة الصناعية (الاتحاد)
24 يونيو 2024 01:05

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)
افتتحت إدارة مستشفيات الظفرة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» إحدى مجموعات بيورهيلث مركز حصن الظفرة الطبي لتقديم باقة متنوعة من الخدمات الطبية والعلاجية لجميع العمال في المنطقة الصناعية بمدينة زايد، وذلك من خلال فريق طبي مدرب على أعلى مستوى من المهارة ويتمتع بمهارته في التعامل بعدد من اللغات المختلفة التي يتحدث بها أغلب شرائح العمال، مما يسهل عملية التواصل الإيجابي والفعال بين المريض والطبيب، وهو ما ينعكس على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للعمال.
ويقدم مركز حصن الظفرة الطبي باقة متنوعة من الخدمات العلاجية لجميع العمال من مختلف الجنسيات تضم خدمات وقائية وعلاجية، يقدمها أطباء متخصصون في طب الأسرة بالمركز، إلى جانب خدمات الصحة المهنية وقاية وعلاجاً وخدمات التطعيمات لمنع انتقال الأمراض، بالإضافة إلى بقية الخدمات الأخرى، مثل خدمات الاستشارات والتثقيف الصحي، وخدمات التطبيب عن بُعد، ويمكن للعامل المريض الحصول على العلاج المناسب والكشف الطبي، من خلال التواصل مع الاختصاصي في مستشفى مدينة زايد، من دون الحاجة إلى الانتقال إليها، وذلك عن طريق التطبيب عن بُعد في مركز حصن الظفرة.

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وتتضمن الخدمات العلاجية المقدمة للعمال خدمات عديدة ومتنوعة، منها علاج الأمراض الحادة والالتهابات، وإجراء اختبارات الدم، وتحليل البول ودراسات التصوير الشعاعي والموجات الصوتية لتشخيص الأمراض، وإعطاء اللقاحات للوقاية من الأمراض المعدية، وإدارة وعلاج جميع الأمراض المزمنة، وفحوصات منتظمة، ومتابعة طويلة الأجل لحالات، مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والكولسترول والربو‏.
كما يقدم المركز الرعاية المتخصصة للمرضى المسنين، بما في ذلك الخدمات الوقائية، وإدارة الأمراض المزمنة، والعناية بالجروح والخياطة، إلى جانب توفير عيادة متخصصة لأمراض الأذن والأنف والحنجرة، وخدمات الصيدلة والتثقيف الصحي. ويقوم المركز بعمل الإحالات إلى المتخصصين عند الضرورة، وتنسيق الرعاية مع المتخصصين ومقدمي الرعاية الصحية الآخرين، وكذلك تقييم الأمراض النفسية وإحالتها إلى ذوي الاختصاص.
وتحرص إدارة مستشفيات الظفرة على تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية التي تتوافق مع المعايير الطبية العالمية لجميع شرائح المجتمع في كافة مدن منطقة الظفرة.
وأشار عدد كبير من العاملين في المنطقة الصناعية بالخدمات العلاجية المقدمة لهم داخل المنطقة الصناعية، مؤكدين أن وجود هذا المركز يؤكد حرص القيادة الرشيدة الدائم على الاهتمام بالعمال، وتحقيق الراحة والسعادة لهم من خلال توفير أجواء مثالية ومشجعة للعمل.
وأشار محروس محمد ندا إلى أن وجود مركز حصن الظفرة الطبي في المنطقة الصناعية بمدينة زايد يسهم بشكل في فعال في تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للعمال ويقدم لهم الخدمات العلاجية التي تتناسب مع المنطقة الصناعية مما يجعلهم في غير حاجة للتنقل إلى مستشفى مدينة زايد أو بقية المستشفيات الأخرى.
تلبية المتطلبات الصحية
أضاف عبداللطيف أحمد بندق أن مركز حصن الظفرة يعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة بقطاع العمال، وحرصها على توفير احتياجاتهم كافة في مناطق وجودهم، والتسهيل عليهم وتلبية متطلباتهم.
وأكد العامل فاضل أحمد، أنه سعيد بوجود مركز حصن الظفرة في المنطقة الصناعية، وأن المركز ساعده في العلاج بشكل سريع عندما شعر بألم وراجع المركز وتم توقيع الكشف الطبي عليه وصرف الأدوية خلال وقت سريع.

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