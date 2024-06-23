بلدية رأس الخيمه تطلق «النافذة الموحدة»

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أطلقت دائرة بلدية رأس الخيمة مشروعاً جديداً تحت عنوان النافذة الموحدة لخدمات مراجعة المخططات العامة، وذلك سعياً من الدائرة لمواصلة مسيرتها نحو تحسين مستوى الخدمات الإلكترونية، والحرص على مواصلة جهودها لتعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والقطاعات المختلفة.

ويهدف المشروع، بحسب منذر بن شكر الزعابي، مدير عام الدائرة، إلى تبسيط الإجراءات، وتسهيل الوصول إلى خدمات دائرة البلدية، حيث يستند المشروع لمراجعة المخططات العامة على مراحل متتالية عدة؛ تهدف إلى ضمان جودة وتناسق التخطيط العمراني والتنمية المستدامة.

ونوّه بأن المشروع يتضمن مراحل المخطط العام المبدئي، والمخطط العام التصوري، والمخطط العام التفصيلي، بالإضافة إلى مرحلتين إضافيتين لتعديلات المخططات العامة، سواء كانت تعديلات طفيفة أم رئيسة، مؤكداً أن المبادرة تهدف إلى تسهيل عملية تقديم المخططات العامة، وتسريع الإجراءات المتعلقة بها، من خلال توفير الإرشادات والمعلومات اللازمة للمستثمرين والمطورين العقاريين.

وأهاب ابن شكر بالاستشاريين والمطورين العقاريين بمراجعة المنصات الإلكترونية للبلدية للحصول على مزيد من المعلومات والتفاصيل حول خطوات التقديم والوثائق المطلوبة.

وأشار منذر بن شكر إلى أهمية المشروع في دعم التطور الحضري والاقتصادي في رأس الخيمة، وتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وأشاد بجهود الدائرة في تحسين جودة الخدمات البلدية، وتسهيل إجراءات التنمية العمرانية، معرباً عن استعداده لدعم المبادرات الرامية لتعزيز التطور المستدام في الإمارة.