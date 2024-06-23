الشركاء والجهات الداعمة: «حلول دبي للمستقبل» تسهم في تعزيز منظومة الابتكار

دبي (الاتحاد)

أكد الشركاء والجهات الداعمة لمبادرة «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية» التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أن المبادرة من شأنها تعزيز منظومة الابتكار، انسجاماً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بترسيخ مكانة دبي مركزاً للابتكار العالمي، وحاضنةً لأفضل العقول والمواهب في مختلف قطاعات المستقبل، كما أكدوا أن المبادرة ستفتح آفاقاً جديدة لاستقطاب أفضل العقول وأكثر الأفكار ابتكاراً وتأثيراً إلى دبي بالشراكة مع المؤسسات الأكاديمية والمبتكرين من حول العالم.

وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «ساهمت المسيرة الريادية والتي امتدت على مدى 20 عاماً؛ بهدف تطوير القطاعات الداعمة لرأس المال البشري والتكنولوجيا والابتكار في تعزيز مكانة مركز دبي المالي العالمي، باعتباره أكبر منظومة بيئية تحتضن وتُمكّن الابتكار في المنطقة. ونتيجة لذلك، تمكن المجتمع العالمي المتنامي في مركز دبي المالي العالمي والذي يضم شركات التكنولوجيا والابتكار من الاستفادة من منظومته القانونية المتكاملة والداعمة للابتكار، والوصول إلى مصادر التمويل، وتمكين الابتكار، مما يحتم علينا مواصلة دعم الجيل القادم من الشركات الناشئة والشركات سريعة النمو عبر تكامل وتظافر الجهود من قبل الشركاء الداعمين لمبادرة (حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية)، بينما نواصل معاً تشكيل مستقبل القطاع المالي».

حلول إبداعية

من جانبها، أشارت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» إلى أن مبادرة «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية» تنسجم مع خريطة طريق «الهيئة» واستراتيجياتها المتوافقة مع رؤى حكومة دبي وتطلعاتها المستقبلية الهادفة إلى تحويل الإمارة إلى حاضنة للأفكار المبتكرة، لافتة إلى أن إشراف سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي على هذه المبادرة سيساهم بشكل فعلي في دعم الابتكارات وتحويلها إلى واقع يخدم البشرية، وقالت: «تمثل المبادرة منصة نوعية لتعزيز التعاون وتكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الأكاديمية المختلفة؛ بهدف تحقيق رؤية دبي الداعمة للابتكار وبناء مستقبل مستدام، إلى جانب استقطاب أفضل المشاريع والتقنيات إلى دبي، وتحفيز روح الابتكار لدى رواد الأعمال والمستثمرين وتشجيعهم على إيجاد حلول إبداعية للتحديات المستقبلية».

استقطاب أفضل العقول

من جهته، قال حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «داماك»: «نحن سعداء بإتاحة الفرصة لنا لدعم توجهات ومبادرات حكومة دبي تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، وفخورون بأن نكون جزءاً من مستقبل دبي في مجال الابتكار والتكنولوجيا، مما يعزز من مكانتها مركزاً عالمياً لاستقطاب أفضل العقول والمواهب والكفاءات، وتبني أفضل حلول الذكاء الاصطناعي لدعم مسيرة ريادة الأعمال».

منظومة الابتكار

أكد خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن المرحلة الجديدة من مبادرة «حلول دبي للمستقبل» تمثل نموذجاً عملياً لتضافر الجهود في دبي لتعزيز منظومة الابتكار انسجاماً مع رؤية وتوجيهات القيادة بترسيخ مكانة دبي مركزاً للابتكار العالمي وحاضنةً لأفضل العقول والمواهب في مختلف قطاعات المستقبل.

مبادرة متميزة

من جانبه، قال تاديو بالداني كارافييري، مدير برنامج «ابتكارات للبشرية»: «يسعدنا التعاون مع (حلول دبي للمستقبل)، ونتطلع إلى العمل مع القائمين على هذه المبادرة المتميزة، ودعم جهودهم في توظيف الابتكار لخلق عالم أفضل. ونحن ممتنون للغاية لكل الدعم الذي قدمته وتقدمه سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم منذ انطلاق مبادرة (ابتكارات للبشرية) في عام 2015، وجهود سموها الكبيرة التي ساهمت في تطور البرنامج ورؤيته».