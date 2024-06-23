«الشباب المبدع» في المغرب يحتفي بالإمارات

الفجيرة (الاتحاد)

تحلّ الإمارات ضيف شرف الدورة التاسعة من المهرجان الدولي للشباب المبدع الذي ينظمه منتدى الفن والإبداع المغربي، خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو الجاري، بالتعاون مع قصر السعادة في مدينة مكناس بالمملكة المغربية. ويأتي اختيار الإمارات ضيف شرف «دورة 2024»، في إطار اتفاقية التعاون المشترك بين جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية ومنتدى الفن والإبداع المغربي، حيث تحتفي هذه الدورة بالأديبة الإماراتية الدكتورة هدى الدهماني النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة «الفجيرة الثقافية» تحت شعار «الإبداع بصيغة المؤنث»، كما تحل أيضاً الثقافة التونسية ضيف شرف على الدورة نفسها.