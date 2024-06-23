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الإمارات.. مهمة «تاريخية» في الفضاء

الإمارات.. مهمة «تاريخية» في الفضاء
24 يونيو 2024 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

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لتسريع تطوير قطاع الفضاء الخاص في الدولة، وتعزيز القدرات الوطنية في مجالات الابتكار والتطوير التكنولوجي المتقدم، تطلق الإمارات في مارس من عام 2028، المركبة الفضائية «MBR اكسبلورر»، في أول مهمة لدولة عربية لاستكشاف سبع كويكبات في حزام الكويكبات الرئيسي، بين المريخ والمشتري، قاطعة مسافة 5 مليارات كيلومتر. وتهدف المهمة «التاريخية» إلى فهم خصائص الكويكبات وأصولها وتكوينها وتطورها، والتعرف على أصولها الغنية بالمياه كمورد قابل للاستخدام وتقييم وجود المواد العضوية والمتطايرة في حزام الكويكبات، وتشكيل نظامنا الشمسي. وتسهم مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، في خلق فرص اقتصادية كبيرة ومجالات جديدة للشركات الناشئة الإماراتية والدولية المقيمة بالدولة، بالإضافة إلى تسريع نمو شركات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة في قطاع الفضاء الإماراتي، بدعم من الصندوق الوطني للفضاء الذي تبلغ قيمته حوالي مليار دولار.

الإمارات
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