أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة، صباح اليوم.

وقال الأرصاد عبر حسابه الرسمي في منصة إكس إن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم هي: 27 درجة مئوية في راس غناضة (أبوظبي) الساعة 06:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.