أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة، صباح اليوم.
وقال الأرصاد عبر حسابه الرسمي في منصة إكس إن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم هي: 27 درجة مئوية في راس غناضة (أبوظبي) الساعة 06:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 27 درجة مئوية في راس غناضة (أبوظبي) الساعة 06:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_lowest_temperature recorded over the country today morning is 27°C in Ras Ghanadah (Abu Dhabi) at 06:15 UAE Local time. pic.twitter.com/kR4WgcWzd0— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) June 24, 2024