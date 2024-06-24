قمر ياباني يقترب من حطام فضائي ويوثق لقطة فريدة

أعلنت شركة "Astroscale" اليابانية الخاصة أن قمرها المتواجد في الفضاء تمكن من الاقتراب لمسافة قياسية من أحد أجسام الحطام الفضائي، والتقط صورة مميزة.

وتبعاً للمعلومات التي أوردتها الشركة فإن قمرها ADRAS-J الموجود في المدار وصل إلى مسافة 50 متراً عن منصة صاروخية يبلغ طولها 11 متراً تدور حول الأرض، وتمكن من توثيق صورة مميزة لها، وهذه العملية نفذت في إطار التحضيرات لاتخاذ إجراءات حقيقية لتدمير الحطام الفضائي الكبير الموجود في مدار الأرض.

وأشارت الشركة إلى أن المنصة التي تم رصدها تعود لصاروخ N-2A الياباني الثقيل الذي أطلق سابقاً إلى الفضاء، وهذه ليست المرة الأولى التي يتمكن قمر ADRAS-J التابع لها من رصد هذه المنصة، ففي أبريل الماضي اقترب القمر منها لمسافة تبعد مئات الأمتار وصورها، لكنه هذه المرة اقترب بشكل كبير والتقط لها صورة أكثر وضوحاً.

وتبعاً للخطط التي وضعتها Astroscale فإن القمر من المفترض أن يقترب من المنصة المذكورة لمسافة أقرب في المرة القادمة، ليحلق حولها ويجمع معلومات مفصلة عنها، وهذه العمليات ستكون جزءاً من التجارب التي تجريها الشركة لتنفيذ عمليات مستقبلية لإزالة أجسام الحطام الفضائي الكبيرة الحجم من مدارات الأرض.