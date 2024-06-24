الإثنين 24 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد: اعتمدنا مشروعاً متكاملاً لتطوير شبكة تصريف الأمطار بدبي بكلفة 30 مليار درهم

محمد بن راشد
24 يونيو 2024 17:02

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم مشروعاً متكاملاً لتطوير شبكة تصريف الأمطار بدبي بكلفة 30 مليار درهم . . أكبر مشروع لتجميع مياه الأمطار في نظام واحد على مستوى المنطقة.

وقال سموه عبر منصة إكس: "الأخوة والأخوات .. اعتمدنا اليوم مشروعاً متكاملاً لتطوير شبكة تصريف الأمطار بدبي بكلفة 30 مليار درهم . . أكبر مشروع لتجميع مياه الأمطار في نظام واحد على مستوى المنطقة . . والذي سيرفع الطاقة الاستيعابية لتصريف مياه الأمطار في الإمارة بنسبة 700% ويعزز جاهزية الإمارة لمواجهة التحديات المستقبلية المناخية".

وأكد سموه أن"المشروع الجديد سيغطي كافة مناطق دبي ويستوعب أكثر من 20 مليون متر مكعب يومياً من المياه .. سيخدم دبي للمائة عام القادمة".

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بشأن نادي دبي لسباقات الهجن وقراراً بتعيين أحمد بن محمد رئيساً له
سوق دبي المالي ينجز المراجعة الدورية لمؤشريه العام والإسلامي

وأشار سموه: "أمرنا بالبدء الفوري فيه .. وسيتم تنفيذه على مراحل تنتهي في العام 2033 ". 

وأكد سموه:"دبي ستبقى محافظة على بنيتها التحتية . . ومكتسباتها العمرانية . . وتعزيز السلامة والأمان لكل من يعيش على أرضها".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
تصريف مياه الأمطار
محمد بن راشد
دبي
آخر الأخبار
فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأونروا
الأخبار العالمية
مفوض الأونروا: الوكالة ضرورية حتى حل القضية الفلسطينية
اليوم 18:51
جزء من تابوت في موقع اكتشاف 33 مقبرة أثرية في مصر
الترفيه
الكشف عن آثار تعود لعصور مختلفة في مصر
اليوم 18:40
«شوماخر الصغير» يعود إلى «الفورمولا-1»
الرياضة
«شوماخر الصغير» يعود إلى «الفورمولا-1»
اليوم 18:34
فارجا.. «كسور متعددة»
الرياضة
فارجا.. «كسور متعددة»
اليوم 18:28
حاكم منطقة داغستان يزور الكنيس الذي تعرض للهجوم
الأخبار العالمية
ارتفاع جديد لحصيلة الهجمات الدامية في داغستان
اليوم 18:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©