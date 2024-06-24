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علوم الدار

طقس صحو إلى غائم جزئياً غداً

أبوظبي
24 يونيو 2024 17:57

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، غداً الثلاثاء، صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً مع ظهور السحب شرقاً وقد تكون ركامية بعد الظهر.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً مثيرة الغبار وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:03 والمد الثاني عند الساعة 02:45، والجزر الأول عند الساعة 09:58 والجزر الثاني عند الساعة 20:23.
في بحرعمان، يكون الموج خفيفاً أيضا. يحدث المد الأول عند الساعة 12:29، والجزر الأول عند الساعة  06:22.

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المصدر: وام
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