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علوم الدار

«تعليمية الوطني» تعتمد تقرير التعليم التقني والتدريب المهني

«تعليمية الوطني» تعتمد تقرير التعليم التقني والتدريب المهني
25 يونيو 2024 01:21

دبي (الاتحاد)

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اعتمدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، تقرير موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من: الدكتورة مريم عبيد البدواوي مقررة اللجنة، وآمنة علي العديدي، وحميد أحمد الطاير، وعائشة خميس الظنحاني، والدكتورة موزة محمد الشحي، ونجلاء علي الشامسي أعضاء المجلس.
واطلعت اللجنة في سبيل دراستها للموضوع على الدراسات والأوراق البحثية المعدة من الأمانة العامة للمجلس، وعقدت اجتماعات مع الجهات ذات العلاقة بهدف التعرف على سياستها بشأن التعليم التقني والتدريب المهني.

المجلس الوطني الاتحادي
التعليم التقني
عدنان حمد الحمادي
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