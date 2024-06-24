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«الإمارات للخدمات الصحية» تستعرض مبادراتها لتصفير البيروقراطية

«الإمارات للخدمات الصحية» تستعرض مبادراتها لتصفير البيروقراطية
25 يونيو 2024 01:21

دبي (الاتحاد) 

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نظّمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ورشة عمل حول تصفير البيروقراطية، لمناقشة أبرز المبادرات والمقترحات والتحديات، في إطار تنفيذ برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات بهدف تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية، بمشاركة ممثلين عن 16 مستشفى تابعاً للمؤسسة، وتأتي الورشة ضمن الجهود الاستراتيجية الفعّالة التي تبذلها المؤسسة للارتقاء بتجربة المتعاملين، وسعيها إلى تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها، انسجاماً مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
ويأتي تنظيم المؤسسة برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» في إطار حرصها على ترجمة رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق الحكومة الذكية والتوجه نحو تقليل البيروقراطية في الخدمات الحكومية، كما يأتي تماشياً مع استراتيجية مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الرامية إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية، وسعيها المتواصل لتبني المبادرات المبتكرة وتحسين عملياتها التشغيلية، ويعكس التزامها بتحسين وتعزيز تجربة المرضى وضمان رضاهم التام عن الخدمات المقدمة، وإيمانها التام بأن تقليل البيروقراطية يعد خطوة أساسية نحو تحقيق رؤيتها في تقديم خدمات صحية عالية الجودة بكفاءة وفاعلية، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات الرائدة على مستوى العالم في مجال الرعاية الصحية.

مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
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