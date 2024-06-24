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«أقدر» ينظم جلسة «الأسرة الإماراتية.. امتداد واستدامة»

مشاركون في جلسة «أقدر» (وام)
25 يونيو 2024 01:21

دبي (وام)

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نظم برنامج خليفة للتمكين - أقدر، جلسة صالون أقدر الثقافي بعنوان: «الأسرة الإماراتية.. امتداد واستدامة»، وذلك على هامش المشاركة في ملتقى الوقاية من المخدرات تحت شعار «أسرتي.. أكبر ثروتي»، والمقام في دبي هيلز، بتنظيم من وزارة الداخلية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي.
وسلط صالون «أقدر» الضوء على الأسرة الإماراتية، والدور الذي تقوم به في بناء المجتمع واستدامته تماشياً مع الجهود التكاملية المبذولة في هذا المجال، وبما يتواءم مع التوجهات الوطنية.
وتناولت الجلسة ثلاثة محاور رئيسة هي: البناء الاجتماعي للأسرة الإماراتية، وعوامل الحماية المجتمعية في الأسرة الإماراتية، والأسرة المعاصرة بين التحديات والتغييرات، شارك في الحديث عنها العقيد الدكتور أحمد سبيعان الطنيجي، مدير إدارة الدعم الاجتماعي الاتحادية، وفاطمة الحامدي، رئيس قسم علم النفس بالمركز الوطني للتأهيل، وأدارت الحوار سامية مراد.
وأكد العقيد الدكتور أحمد سبيعان الطنيجي، مدير إدارة الدعم الاجتماعي الاتحادية من خلال مشاركته في الصالون، أهمية دور الأسرة في متابعة الأبناء والارتقاء بسلوكياتهم، والنهوض بأدوار الجهات الحكومية المعنية بما يضمن تكاملية الأدوار، كما ثمن دور القيادة الرشيدة ومؤسسات المجتمع في التصدي لآفة المخدرات التي تُعد من التحديات الخطيرة والمؤثرة على المجتمعات.
وأشارت فاطمة الحامدي، رئيس قسم علم النفس بالمركز الوطني للتأهيل، إلى طرق الوقاية من الإدمان، ودعم الأسر لتخطي هذه المشكلات وتحصينها ضد هذه الآفة الضارة، وأفضل السبل للإسهام في جهود نشر التوعية، وتمكين الشباب والنشء من التوعية بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية.
وفي نهاية الجلسة، قام العقيد راشد العوبد، المنسق العام لبرنامج خليفة للتمكين - أقدر، بتكريم مديرة الجلسة والمتحدثين.

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دبي
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