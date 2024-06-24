«الوقاية من المخدرات» يواصل تعزيز الوعي المجتمعي

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، رئيس مجلس مكافحة المخدرات، يواصل ملتقى الوقاية من المخدرات (2024) في دبي هيلز مول فعالياته، بتنظيم وزارة الداخلية وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، لمدة 10 أيام، تحت شعار «أسرتي.. أكبر ثروتي»، ضمن مشاركة وزارة الداخلية باليوم العالمي لمكافحة المخدرات.

ويسهم ملتقى «أسرتي.. أكبر ثروتي» في تعزيز الجانب الثقافي والتوعوي للوقاية من مخاطر المخدرات، ويهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية وسبل الوقاية منها، والدور المحوري الذي تلعبه الأسر في حماية أبنائهم من هذه الآفات.

وفي سياق متصل، يسهم الملتقى في تعزيز المعرفة لدى الحضور والمشاركين بأضرار المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ومكافحة الترويج الإلكتروني، والتعريف بمسببات ومؤشرات تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وعوامل الحماية والخطورة، ودور الوالدين في وقاية أبنائهم من المخدرات، والتعريف بالقانون الاتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة، وخدمات العلاج وإعادة التأهيل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وطرق وأساليب الدمج المجتمعي، ورصد التحديات والأفكار الابتكارية من خلال الجلسات ونشر ثقافة رفض تجربة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية. وكل ذلك من خلال خطة تنفيذية للملتقى تستخدم تقنيات رقمية وشاشات عرض، وورشاً وجلسات عصف ذهني، ومنصات التواصل الاجتماعي. يشار إلى أن ملتقى «أسرتي.. أكبر ثروتي»، يقدم محاور حيوية وإيجابية تسهم في تعزيز دور أولياء الأمور في أسرهم وتكوين اللبنات الصالحة التي تنفع الفرد والمجتمع في آن واحد. كما يسهم الملتقى في دعم ومساعدة الأسر والأهالي في الاستفادة من الورش والمحاضرات التوعوية التي لها عظيم الأثر والفائدة في تحصين أبنائهم من خطر تعاطي المواد المخدرة؛ وذلك من خلال غرس المبادئ والقيم الأخلاقية والتسامح مع بعضهم بعضاً في البيوت، وبناء علاقة قوية مع أبنائهم، قائمة على الحب والاحترام والثقة والحوار، كما ويسهم الملتقى في تعزيز دور الأسرة في وقاية الأبناء من السلوكيات السلبية والخاطئة.