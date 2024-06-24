الثلاثاء 25 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الوقاية من المخدرات» يواصل تعزيز الوعي المجتمعي

«الوقاية من المخدرات» يواصل تعزيز الوعي المجتمعي
25 يونيو 2024 01:22

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الأسرة المتماسكة».. حصن الأبناء من السقوط في براثن المخدرات
توزيع حقائب «مكتبة القراءة الذكية» على المدارس

برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، رئيس مجلس مكافحة المخدرات، يواصل ملتقى الوقاية من المخدرات (2024) في دبي هيلز مول فعالياته، بتنظيم وزارة الداخلية وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، لمدة 10 أيام، تحت شعار «أسرتي.. أكبر ثروتي»، ضمن مشاركة وزارة الداخلية باليوم العالمي لمكافحة المخدرات. 
 ويسهم ملتقى «أسرتي.. أكبر ثروتي» في تعزيز الجانب الثقافي والتوعوي للوقاية من مخاطر المخدرات، ويهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية وسبل الوقاية منها، والدور المحوري الذي تلعبه الأسر في حماية أبنائهم من هذه الآفات. 
وفي سياق متصل، يسهم الملتقى في تعزيز المعرفة لدى الحضور والمشاركين بأضرار المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ومكافحة الترويج الإلكتروني، والتعريف بمسببات ومؤشرات تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وعوامل الحماية والخطورة، ودور الوالدين في وقاية أبنائهم من المخدرات، والتعريف بالقانون الاتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة، وخدمات العلاج وإعادة التأهيل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وطرق وأساليب الدمج المجتمعي، ورصد التحديات والأفكار الابتكارية من خلال الجلسات ونشر ثقافة رفض تجربة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية. وكل ذلك من خلال خطة تنفيذية للملتقى تستخدم تقنيات رقمية وشاشات عرض، وورشاً وجلسات عصف ذهني، ومنصات التواصل الاجتماعي. يشار إلى أن ملتقى «أسرتي.. أكبر ثروتي»، يقدم محاور حيوية وإيجابية تسهم في تعزيز دور أولياء الأمور في أسرهم وتكوين اللبنات الصالحة التي تنفع الفرد والمجتمع في آن واحد. كما يسهم الملتقى في دعم ومساعدة الأسر والأهالي في الاستفادة من الورش والمحاضرات التوعوية التي لها عظيم الأثر والفائدة في تحصين أبنائهم من خطر تعاطي المواد المخدرة؛ وذلك من خلال غرس المبادئ والقيم الأخلاقية والتسامح مع بعضهم بعضاً في البيوت، وبناء علاقة قوية مع أبنائهم، قائمة على الحب والاحترام والثقة والحوار، كما ويسهم الملتقى في تعزيز دور الأسرة في وقاية الأبناء من السلوكيات السلبية والخاطئة.

سيف بن زايد
المخدرات
وزارة الداخلية
مكافحة المخدرات
دبي
شرطة دبي
آخر الأخبار
ضباط روس ينفذون عملية لمكافحة الإرهاب في داغستان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات تدين بشدة الهجمات الإرهابية في داغستان
25 يونيو 2024
مساعدات الإمارات ساهمت في تخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تُطلق حملة كُبرى لتوزيع مياه الشرب في شمال غزة
25 يونيو 2024
أطفال فلسطينيون يعانون سوء التغذية في مستشفى ناصر (أ ف ب)
الأخبار العالمية
منظمة دولية: 21 ألف طفل مفقود في غزة
25 يونيو 2024
مخيم لنازحين في مأرب جراء الانتهاكات الحوثية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
وزارة حقوق الإنسان اليمنية لـ«الاتحاد»: «الحوثي» قابل دعوات السلام بأحكام إعدام ضد معارضيه
25 يونيو 2024
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحذيرات دولية من اتساع الصراع في الشرق الأوسط
25 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©