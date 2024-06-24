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«تراحم الخيرية» تعالج 30 مريضاً خلال 10 أيام

«تراحم الخيرية» تعالج 30 مريضاً خلال 10 أيام
25 يونيو 2024 01:21

دبي (الاتحاد)
أعلنت مؤسسة تراحم الخيرية بدبي، أنها وفرت العلاج والرعاية الطبية والجراحية اللازمة لنحو 30 مريضاً خلال 10 أيام فقط بتكلفة بلغت مليوني درهم، بالتعاون مع المحسنين، من خلال برنامج «الناس للناس» عبر إذاعة دبي على تردد 93 اف ام يومياً خلال الأيام العشرة الأولى من شهر ذي الحجة.

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قدم البرنامج الذي أذيع في الساعة الثانية ظهراً يومياً، المذيع يوسف الحمادي، ومحمد الملا، نائب المدير العام لمؤسسة تراحم الخيرية بدبي، وعرض البرنامج عدداً من الحالات المرضية يومياً وتشخيصها الطبي واحتياجاتها العلاجية.
وقال الدكتور أحمد تهلك، المدير العام لمؤسسة تراحم الخيرية بدبي: «نجحت المؤسسة، بفضل الله، في تحقيق ضعفي عدد المرضى المستهدف خلال حملة أيام ذي الحجة العشرة الأولى، كما وصلنا إلى نتائج متميزة جداً لمشروع علاج منذ بداية العام، حيث بلغ عدد المستفيدين 1375 مريضاً».

مؤسسة تراحم الخيرية
دبي
يوسف الحمادي
الرعاية الطبية
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