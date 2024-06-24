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علوم الدار

«تنمية المجتمع أبوظبي» تطلق جوائز القطاع الثالث

خلال إطلاق الجوائز (من المصدر)
25 يونيو 2024 01:22

جمعة النعيمي (أبوظبي)

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أطلقت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، جوائز القطاع الثالث، التي تُعد الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يلعب القطاع الثالث دوراً محورياً في العملية التنموية في الإمارة من خلال تكامل العمل بين جميع القطاعات ذات الصلة، عبر تنفيذ المبادرات والبرامج التي تستهدف القطاعات كافة، بما يعزز المشهد التنموي المستدام.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته الدائرة في مقرها، بحضور ممثلين من الجهات الاجتماعية والشركاء، إضافة إلى عدد من وسائل الإعلام.
وتهدف جوائز القطاع الثالث إلى الاحتفاء بالجهود والمساهمات التي تبذلها مؤسسات القطاع الثالث المرخصة في إمارة أبوظبي، وتكريم وتحفيز العاملين في هذه المؤسسات لدعم أجندة الإمارة، وتعزيز جودة حياة أفراد المجتمع، إضافة إلى تمكين القطاع الثالث.
وإضافة إلى ذلك، فإن الجوائز تجسد حرص الدائرة والشركاء على تعزيز الثقة بمؤسسات القطاع الثالث ودورها في تحقيق الأثر الاجتماعي لشرائح المجتمع كافة، إضافة إلى مواصلة شغف العطاء والمشاركة المجتمعية، بما يسهم في خلق مجتمع مسؤول ومساهم قادر على العطاء لخدمة الإنسان والمجتمع.
وتتضمن جوائز القطاع الثالث 4 محاور رئيسية، تشمل مؤسسات النفع العام، الشركات ذات الهدف الاجتماعي، مساهمات المسؤولية المجتمعية للشركات، إضافة إلى العمل التطوعي. ويندرج ضمن محور «مؤسسات القطاع الثالث» كل من جائزة أفضل مؤسسة نفع عام لعام 2024، وجائزة مؤسسة النفع العام الأكثر تأثيراً لعام 2024. وأما بالنسبة إلى محور «الشركات ذات الهدف الاجتماعي»، فيتضمن جائزتي أفضل شركة ذات الهدف الاجتماعي لعام 2024، والشركة ذات الهدف الاجتماعي الأكثر تأثيراً لعام 2024.
وأما محور «العمل التطوعي»، فيتضمن جائزة أفضل فريق تطوعي لعام 2024، فيما يندرج ضمن فئة المسؤولية المجتمعية للشركات جائزة أفضل مبادرة للمسؤولية المجتمعية لعام 2024.
جهود
أكد محمد البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع، أن الدائرة، بصفتها الجهة المنظمة للقطاع الثالث في أبوظبي، تواصل الجهود الرامية إلى دعم وتمكين نمو منظومة هذا القطاع الحيوي، إيماناً بدوره في الدفع بعجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في الإمارة.

دائرة تنمية المجتمع
أبوظبي
الإمارات
محمد البلوشي
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