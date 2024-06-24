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حاكم الفجيرة يطلع على الخطط المستقبلية لوزارة الموارد البشرية والتوطين

حاكم الفجيرة في حديث مع عبدالرحمن العور (وام)
25 يونيو 2024 01:22

الفجيرة (وام)

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استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، بقصر سموه بالرميلة، معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين.
واستمع سموه، خلال اللقاء، إلى شرح مفصل عن الخطط المستقبلية للوزارة لتحقيق مستهدفات الحكومة، وذلك لتعزيز مكانة سوق العمل الإماراتي وجهة عالمية جاذبة للكفاءات وريادة الأعمال.
كما اطلع سموه على خط سير عمل تنفيذ استراتيجيات ومبادرات التوطين في الدولة، ونوعية المشروعات المستقبلية الداعمة لهذه الاستراتيجيات.
وأثنى سموه على الجهود المبذولة من جانب وزارة الموارد البشرية وموظفيها، وعملهم المتواصل لإيجاد الحلول المناسبة لتمكين الموارد البشرية في قطاعات العمل كافة لدعم محاور التنمية الشاملة بالدولة.
من جانبه، أعرب وزير الموارد البشرية والتوطين عن شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم الفجيرة، على اهتمام سموه ومتابعته لعمل الوزارة، مؤكداً تقديم أفضل مستويات العمل فيما يتعلق بضبط وتنظيم علاقة العمل بين الأطراف، وجذب الكفاءات والمواهب وريادة الأعمال.
حضر اللقاء محمد سعيد الظنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة.

الفجيرة
حمد بن محمد الشرقي
وزارة الموارد البشرية والتوطين
عبدالرحمن العور
التوطين
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