سلطان القاسمي يعتمد 3 شعارات جديدة لبلديات مدن المنطقة الشرقية

الشارقة (وام)

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، دائرة الشؤون الإسلامية بتغيير اسم مسجد حي القلعة في كلباء، إلى اسم مسجد خور كلباء.

كما اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، 3 شعارات جديدة لبلديات مدن المنطقة الشرقية للإمارة بلديات «كلباء - خورفكان - دبا الحصن».

ووجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، بتوفير قطع أراضٍ لإنشاء حدائق داخل كل أحياء المنطقة الوسطى للإمارة، على أن تبدأ دائرة الأشغال العامة بتشييد حديقة في منطقة «طوي فاطمة» أولاً.

جاءت توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة خلال برنامج «الخط المباشر»، الذي يبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة.