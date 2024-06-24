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علوم الدار

توزيع حقائب «مكتبة القراءة الذكية» على المدارس

خلال توزيع الحقائب (من المصدر)
25 يونيو 2024 01:22

دبي (الاتحاد)

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وزَّعت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، حقائب «مكتبة القراءة الذكية» على عددٍ من مدارس الدولة في إطار مبادرة «بالعربي»، وذلك تماشياً مع التزامها المستمر بدعم قطاع التعليم والمؤسَّسات التعليمية ورفدها بكتب اللغة العربية وقصص الأطفال، وتعزيز ثقافة القراءة والتعلم لدى مختلف شرائح المجتمع، في خطوة تجسد حرص المؤسَّسة على تشجيع الطلبة العرب والأجانب على تعلم اللغة العربية وإجادتها، حيث جرى توزيع الحقائب في مدرسة هارتلاند الدولية -دبي، ومدرسة دبي للتخاطب بالإنجليزية (DESSC)، على أن يتم توزيع المزيد من الحقائب في مدارس أخرى في المرحلة المقبلة. وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: «تواصل مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة من خلال هذه المبادرة رسالتها المتفردة في نشر المعرفة، ودعم التعليم والابتكار. ولا شك في أن هذه المبادرة تعد خطوة مهمة نحو تعزيز اللغة العربية بين الأجيال الصاعدة، وتطوير المناهج التعليمية بشكل عام، فنحن نسعى إلى توفير الأدوات والموارد التي تساعد الأطفال على تعلم اللغة العربية بطريقة ممتعة ومبتكرة».

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
القراءة
دبي
الأطفال
قصص الأطفال
اللغة العربية
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